Alfonso Cortés-Cavanillas presenta en el Festival la película 'Sordo', "una historia de incomunicación"

Publicado 22/03/2019 16:00:42 CET

El director trae su segunda película, un thriller de acción con toques de 'western'

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Alfonso Cortés-Cavanillas ha presentado este viernes en el Festival de Málaga. Cine en español su nueva película, 'Sordo', un filme de carácter histórico con aires de 'western'.

Los actores Imanol Arias, Hugo Silva, Asier Exeandía, Marian Álvarez, Olimpia Meliente y Stephanie Gil, junto al director de fotografía, Adolpho Cañadas, y Daniel Rodrigo, encargado del diseño de sonido, han acompañado al realizador durante el acto en el Teatro Cervantes.

La película es un thriller de acción en el que se relata la persecución de un maqui que ha perdido el oído en un sabotaje fallido a un puente y pasa a ser una de las personas más buscadas por el ejército de Franco. En el seguimiento del fugitivo entran en acción diferentes personajes que tratan de contar la realidad de una época tabú en España.

La historia está basada en un cómic de Rayco Pulido y David Muñoz ambientado en la llamada 'Operación Reconquista' que tuvo lugar en los años 40, cuando el Partido Comunista planteó un levantamiento popular que no tuvo éxito.

"Cuando compré el cómic en 2010 lo llevé a la productora y les dije que esa historia había que hacerla", ha dicho Cortés-Cavanillas, que ha definido la película como "una historia de personajes y de incomunicación".

El director ha asegurado que está "muy contento y orgulloso" del resultado final de la película. "Hemos hecho lo que queríamos financiado la película nosotros mismos sin el apoyo de ninguna plataforma ni ninguna televisión, por lo que es de agradecer que el Festival diera paso a una película como esta", ha dicho.

Cortés-Cavanillas ha asegurado que en la película "no hay nada gratuito" y que todo está "justificado" con las ideas que tienen los creados para "definir el personaje" y sus matices.

Exeandía, que encarna al personaje sobre el que gira la historia, ha dicho que el rodaje fue "muy duro y muy placentero" porque sabían que estaban haciendo "algo muy especial" con esta película.

"Es la primera vez que un personaje requería tanto de mí. Conforme se acercaba el momento del rodaje me entraba miedo, hasta el punto que enfermé, porque no sabía si iba a ser capaz de contar algo así. Luego me dí cuenta que eso tenía que pasar, porque Anselmo también tiene mucho miedo. En el momento que se gritó 'acción' todo pasó", ha asegurado el actor.

Todo el reparto ha coincido en que Cortés-Cavanillas cuida mucho a los actores y está de forma continua con ellos. "Me he sentido muy protegido. Ha sido algo muy placentero. Alfonso hace que sientas el proyecto como muy personal y muy tuyo", ha comentado.

Arias ha asegurado que la historia del filme narra "un momento histórico que necesitaba reconocimiento" dentro del cine, poniendo en valor la importancia del "personaje femenino" que "no aparece en la literatura de la posguerra pero que jugó un papel muy importante" en esa época.

Silva ha explicado que su primera relación con el proyecto fue hace unos años cuando vio un 'teaser' y tuvo claro que le "molaba mucho" y cuando el director le propuso su papel no lo dudó. "No era consciente del peliculón que estábamos haciendo. Cuando vi la peli me quedé bastante pillado porque me parece brutal. Pensaba que estábamos haciendo algo que estaba guay pero no esto", ha asegurado.

Álvarez ha comentado que con este proyecto ha "aprendido mucho" de su personaje, que requería "mucha humildad", algo que es "complicado" para una actriz. Además, ha reivindicado el papel de la mujer en la postguerra. "Estamos aquí gracias a estas mujeres. Es un personaje de mucho agradecimiento", ha dicho.

La benjamina del rodaje, Gil, ha definido el rodaje como "estar en familia en una casa rural" y aunque no ha podido ver muchas escenas de la película debido a su violencia, ha asegurado que le ha "encantado" lo que ha podido visionar.