Alfonso Sánchez, 'Premio Talento Andaluz' de Canal Sur: "Gracias a todos los que me han acompañado en este camino"

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor sevillano Alfonso Sánchez ha recibido este lunes en el Cine Albéniz de Málaga y de manos del director general de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, y de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isa Cabrera, la estatuílla conocida como 'El Dilema', el Premio 'Talento Andaluz' que Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) concede en el marco del Festival de Málaga.

El galardón, que cumple este año su novena edición, es un reconocimiento al trabajo cinematográfico de Sánchez, que forma parte del dúo 'Los Compadres', ha actuado en películas como 'Grupo 7', series como 'Arrayán' o 'Aída', ha sido además director, productor, guionista y actor de películas como 'El Mundo es nuestro'. Acaba de estrenar su ópera prima como director, el documental 'Sembrando Sueños'.

Alfonso Sánchez ha agradecido el premio a Canal Sur y, en su intervención, ha descrito como "maravillosa decisión de descubrir Málaga". "Era un niño de polígono y tengo un recuerdo de lo que es la felicidad: tumbado en el sofá de casa viendo pelis apoyado en el regazo de mi madre. Por eso me dedico a esto: por ella y por mantener esto vivo".

"Mi primer trabajo fue con la RTVA, en 'Plaza Alta', fui el primero en grabar, hacia de Máximo Valverde de joven. Eso fue sentirme por primera vez que era actor" ha dicho. Desde ahí, ha continuado, "gracias a todos los maestros que he tenido, de todos he aprendido algo. Gracias a todos los que me han acompañado en este camino".

Ha agradecido también el premio a Leo Sardiña y Paz Piñar, responsables del departamento de Cine de Canal Sur. También ha tenido palabras para su compañero Alberto, "por todo, en un momento en que pensaba tirar la toalla. Gran parte de este premio es tuyo. Gracias a todos. Esto es vuestro. Y sobre todo, gracias a mi padre, de tirar palante, con una sonrisa. Gracias a Agus, nada de esto sería posible sin ella. A mis hijos que son lo más bonito que tengo en la vida. Y sobre todo a mi madre, esté donde este, ella se siente muy orgullosa de mi".

Juande Mellado, director general de RTVA, por su parte, ha destacado que "Canal Sur y el cine, el cine y Canal sur, vaya gran pareja. De las 95 nominaciones en los Premios Carmen, 80 eran de producciones participadas por Canal Sur".

De igual modo, ha afirmado que "nadie dedica más tiempo y compromiso al Festival". Además, Juande Mellado ha señalado "tres líneas claras de actuación de Canal Sur con el Cine: convocatoria de ayudas a las películas y en marzo se desarrollará la primera convocatoria de 2024; difusión y promoción y apoyo a Festivales, y tenemos una ventana que es CanalSur Más".

Para el director general de Canal Sur "innovar es posible en proyectos tan estratégicos. Convertirla en la casa del cine andaluz". "Pero el gran protagonista es Alfonso Sánchez, enhorabuena. Premio muy merecido. Viva el cine andaluz", ha concluido.

Asimismo, Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, ha dicho que "el talento es preparación, capacidad, arriesgar, no encontrar nunca el fondo. Alfonso lo ha hecho todo, es polifacético y trabajar con él es un placer".

"Es una persona que trabaja en equipo, cree en el equipo, atiende todo", ha continuado. Para Isabel Cabrera, "llevar el nombre de Andalucía fuera, que lo tiene todo, esa Andalucía que hoy la conoce todo el mundo es gracias a todos los profesionales que hacen la industria audiovisual". La directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión ha concluido agradeciendo al premiado "por hacernos sentir que este es uno de los premios más justos y merecidos.

Por su parte, el director del Festival, Juan Antonio Vigar, ha mostrado su alegría y ha agradecido a Canal Sur por la firma del último convenio, deseando que siga así muchos años. Para Vigar, se trata de una "unión cómplice, necesaria para el Festival. Somos compañeros de viaje, más que un patrocinador. Es cierto que el Festival tiene una dimensión nacional e internacional enorme. Muchos vienen de fuera para que les ayudemos a crecer", ha manifestado.

Vigar ha añadido que se trata de "un norme trabajo de Canal Sur para dimensionar el talento andaluz". Igualmente, ha mostrado su alegría porque el Premio sea para Alfonso Sánchez, con el que tiene una relación muy estrecha. "En esta sala te dimos la Biznaga por el 'Mundo es vuestro'. Y este año tienen mucha presencia. Enhorabuena por todo lo que haces por el audiovisual andaluz", ha concluido.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha subrayado que Canal Sur tiene "una manera muy inteligente" de apoyar el Cine y ha animado a la televisión pública a seguir en esta línea. Además, ha felicitado a Juan Antonio Vigar y su equipo por todo lo conseguido. También se ha referido a la vinculación de Alfonso Sánchez con el festival, que ya recibió la Biznaga en 2012.

Asimismo, Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, ha dado la enhorabuena a Alfonso Sánchez, sobre el que ha dicho que "reafirma el talento andaluz". "Eres uno de los grandes valores de nuestro cine, exponente de ese talento andaluz del que tan orgulloso nos sentimos. Me alegro que sea en Málaga, ciudad que te es muy familiar y querida", ha continuado.

Navarro ha manifestado que "nosotros no tenemos nada que envidiar a otras comunidades autónoma" y ha felicitado a Vigar y Juande Mellado por esta complicidad entre RTVA y Festival, "porque aquí ganamos todos". "Andalucía es más cinéfila que nunca y en ello tiene mucho que ver esta alianza", ha destacado, al igual que "el compromiso" del Gobierno Andaluz con la industria audiovisual.

En ediciones anteriores el Premio 'Talento Andaluz' ha recaído en el actor Miguel Herranz (2016) y las actrices Belén Cuesta (2017), Macarena Gómez (2018), Ingrid García Jonsson (2019), el actor Salva Reina (2020), el cineasta José Antonio Hergueta (2021), la actriz Mara Güil (2022) y el actor Manolo Solo (2023).

Con la entrega de este galardón en el Festival de Málaga la Radio Televisión Andaluza reconoce la labor de los artistas del séptimo arte que contribuyen a difundir dentro y fuera de nuestras fronteras el trabajo que se hace en Andalucía y muestra su apoyo a la industria audiovisual andaluza.

CANAL SUR EN EL FESTIVAL

Radio y Televisión de Andalucía participa un total de 12 cintas que se exhiben en la presente edición del certamen cinematográfico malagueño.

Asimismo, el apoyo que Canal Sur presta al Festival de Málaga se refuerza de nuevo este año con la presencia de la radio televisión andaluza en Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), el área de industria del certamen.

Por último, han reiteraado en un comunicado que el apoyo de Canal Sur Radio y Televisión a la industria audiovisual andaluza "es firme e inequívoco". Desde 2020, y a través de las convocatorias publicadas bajo la marca Canal Sur Produce, Canal Sur Radio y Televisión ha invertido en unos 200 proyectos audiovisuales, entre largos de ficción, largos documentales, documentales de televisión, series documentales y series de ficción.

Además, el impulso a la industria audiovisual se materializa igualmente en los más de 20 convenios de colaboración con los festivales de cine que se celebran en Andalucía: y la entrega de los Premios Canal Sur a la Trayectoria y el Talento, en el caso de los certámenes de primer orden y el Premio a la creación en el caso de los festivales de cortometrajes. Canal Sur Televisión emite más de 400 películas al año y cientos de documentales además de un espacio específico semanal de televisión dedicado al cine con el título 'Una de cine'.