Algarrobo (Málaga) rememorará uno de sus episodio histórico más importantes en la XI Fiesta de la Quema

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, junto a la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, y el presidente de la Asociación Quema de Algarrobo, Sebastián Sánchez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Algarrobo rememorará este fin de semana, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, uno de sus episodios históricos más importantes de la localidad en la XI Fiesta de la Quema, declarada Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, en la que se rinde homenaje a la fallida quema del pueblo a princpios del siglo XIX.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, junto a la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, y el presidente de la Asociación Quema de Algarrobo, Sebastián Sánchez, en rueda de prensa, en la que ha precisado que esta fiesta, cuyo origen se remonta al 24 de septiembre de 1811, tendrá un amplio programa de actividades para todos los públicos.

En la citada fecha los habitantes de Algarrobo lograron evitar que las tropas francesas que ocupaban entonces el país lograran quemar el pueblo, un hecho que determinó que a los algarrobeños se los conozca todavía como 'los tiznaos'.

De este modo, fueron hechos como este, que se dieron prácticamente por toda la geografía española, los que al final consiguieron una victoria del pueblo español sobre la ocupación francesa, según han destacado desde la Diputación.

En este sentido, Ortega ha realzado la importancia de promocionar la historia, la cultura, la gastronomía y el patrimonio malagueño a través de las Fiestas de Singularidad Turística Provincial.

PROGRAMACIÓN

La programación de actividades determina que se sucederán recreaciones históricas que se intercalarán con otro tipo de actividades culturales y lúdicas, como el recorrido histórico poético que dará a conocer a personajes ilustres del municipio y visitará lugares de interés como la iglesia, las ermitas, las tumbas fenicias o los paisajes costeros.

Esta ruta, que es una de las novedades de este año, tiene previsto celebrarse el sábado a las 10.00 horas, tras lo que se celebrarán una conferencia y una exposición histórica y el concurso de jinetes y amazonas, que tendrá lugar en el río.

También en el río, por la tarde, habrá un espectáculo de baile con caballos. El broche de esta jornada será la actuación de la banda Triana a las 23.00 horas en el Parque de la Escalerilla.

Mientras, el domingo, a las 13.00 horas, habrá una degustación de tortas de Algarrobo y de frutas subtropicales, y durante los tres días se celebrará una ruta de la tapa y se podrá visitar el mercado gastronómico con productos de la provincia, muchos de ellos, con el sello Sabor a Málaga de la Diputación.

Desde la institución provincial han remarcado que, como cada año, los vecinos de Algarrobo colaboran para decorar los balcones y los rincones singulares del municipio malagueño.