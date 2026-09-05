Algarrobo (Málaga) volverá a revivir este mes la fallida quema del pueblo con actividades culturales y festivas

Cartel de la XII Quema de Algarrobo. - AYUNTAMIENTO ALGARROBO

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad malagueña de Algarrobo volverá a viajar a comienzos del siglo XIX los próximos 18, 19 y 20 de septiembre con la celebración de la XII Quema de Algarrobo, una de las citas más singulares del calendario cultural y festivo del municipio y declarada Fiesta Singular de Interés Turístico Provincial.

Durante tres jornadas, las calles y diferentes espacios de Algarrobo se convertirán en escenario de recreaciones históricas, escaramuzas, representaciones teatrales y desfiles que recuerdan uno de los episodios más conocidos de la historia y la tradición oral del municipio, como es la fallida quema del pueblo por parte de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia.

El alcalde, Sergio Cotilla, ha destacado que "la Quema es una fiesta que habla directamente de nuestra historia y de nuestra identidad como pueblo. Durante tres días Algarrobo entero se implica para volver a contar un episodio que forma parte de nuestra memoria colectiva y hacerlo, además, de una manera abierta para que vecinos y visitantes puedan vivirlo en nuestras propias calles".

Cotilla ha agradecido especialmente "el enorme trabajo que se realiza durante todo el año para preparar cada representación, cada escenario y cada detalle", así como la implicación de recreadores, asociaciones, vecinos, establecimientos y todas las personas que hacen posible la celebración.

Según han informado desde el Ayuntamiento en una nota, la programación comenzará el viernes 18 de septiembre a las 21,00 horas con la captura de Macoloco, en un recorrido que partirá desde el molino hasta el colegio. A esa misma hora arrancará también la tradicional ruta de la tapa, que acompañará nuevamente la celebración durante el fin de semana.

A las 22,00 horas tendrá lugar en el colegio el pregón de la XII Quema de Algarrobo, que este año estará a cargo de José Luis Ruiz Cabezas. La primera jornada concluirá a las 23,00 horas con una de las representaciones nocturnas de la fiesta, el entierro de Marcos Loco y el alcalde Francisco Ramos, cuyo recorrido partirá desde el colegio hasta la iglesia.

El grueso de las recreaciones históricas llegará durante la jornada del sábado 19 de septiembre. A las 11,00 horas comenzará 'Los sonetos de Algarrobo', una propuesta que permitirá realizar una visión histórica del municipio a través de la poesía y que recorrerá diferentes puntos del pueblo.

Después, a las 12,30 horas tendrá lugar la escaramuza 'La Guerra del Francés', desde calle Antonio Ruiz Rivas hasta la avenida del Arroyuelo y posteriormente hasta la iglesia. Una vez finalizada la escaramuza se abrirá al público el cuartel general francés, con una exposición ubicada en calle Corta, han precisado desde el consistorio.

La recreación regresará por la tarde. A las 18,30 horas los guerrilleros se desplazarán desde el Ayuntamiento hasta la zona de la emboscada, junto al río. Cinco minutos después, las tropas francesas llegarán a Algarrobo desde la avenida de Karat hasta el río. A las 18,45 horas se producirá la reunión de mandos y planificación de la batalla del río, preludio de otra de las grandes escenas de la jornada: 'La emboscada del Segovia, el fracaso francés'.

Tras la entrega de premios, llegará a las 22,00 horas en el colegio uno de los momentos centrales de toda la programación: la representación de 'La Quema de Algarrobo, el jinete heroico'. La noche tendrá además un importante componente musical, ya que a las 23,30 horas, la carpa acogerá la actuación de Seguridad Social, uno de los grandes reclamos de esta XII edición.

Desde el Ayuntamiento han señalado que la programación está pensada "para que quien venga a Algarrobo no asista únicamente a una representación, sino que pueda pasar aquí el día, recorrer nuestras calles, conocer nuestra historia, disfrutar de la gastronomía y encontrarse con actividades diferentes a lo largo de todo el municipio".

Además, han indicado que la Quema ha conseguido "convertir la historia en una experiencia que se vive en la calle", de forma que el visitante se encuentra con tropas francesas, guerrilleros, personajes históricos, escenarios y establecimientos ambientados y acaba formando parte de la propia celebración".

La XII edición continuará el domingo 20 de septiembre. A las 11,30 horas comenzará el desfile 'Encuentros Históricos', que partirá desde la avenida del Arroyuelo y finalizará en la ermita. A las 13,00 horas tendrán lugar en la carpa diferentes representaciones a cargo de las asociaciones invitadas y luego, el agradecimiento institucional a los recreadores y asociaciones participantes.

La programación histórica finalizará a las 17,00 horas con la representación teatral 'La noche de El Melgares', también en la carpa. Durante todo el fin de semana, la programación de recreaciones estará acompañada por otras actividades como la ruta de la tapa, exposiciones, talleres, degustaciones gastronómicas, mercado, música y concursos, que "refuerzan el carácter participativo" de la fiesta.

Desde el Ayuntamiento y la Asociación Histórico Cultural Quema de Algarrobo, organizadores de la cita, han invitado a vecinos y visitantes a sumarse a una celebración que combina historia, cultura, gastronomía, participación ciudadana y recreación histórica. La XII Quema de Algarrobo cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.