Alhaurín de la Torre y Fundación Arboretum entre los ganadores de los IX Premios Málaga Viva de la Diputación

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha dado a conocer los proyectos ganadores de los 'IX Premios Málaga Viva', que este año recaen en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), la Fundación Arboretum, la empresa Thalassa Taller de Vino y el IES Doctor Rodríguez Delgado de Ronda (Málaga).

Las entidades han sido seleccionadas por un jurado entre una treintena de solicitudes presentadas a esta nueva edición. Los galardones, que conllevan la entrega de un trofeo y un premio en metálico de 3.000 euros, se entregarán en el marco del 'XI Encuentro Málaga Viva' el próximo 12 de noviembre en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga.

El vicepresidente de Infraestructura y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha mostrado su satisfacción por la calidad de las candidaturas presentadas y ha destacado que cada año reciben "un gran número de proyectos que no solo muestran la pujanza de la sociedad civil malagueña, sino que además, en cada edición recibimos nuevos e innovadores proyectos que demuestran la fortaleza y la creatividad del movimiento contra el cambio climático".

Ortega ha señalado que estos galardones "permiten reconocer iniciativas reales, desarrolladas desde ayuntamientos, centros educativos, entidades sociales y empresas, que contribuyen a avanzar hacia una provincia más sostenible, más comprometida con la biodiversidad y mejor preparada frente a los efectos del cambio climático".

Los proyectos premiados abarcan iniciativas como baldosas capaces de generar energía eléctrica a partir de las pisadas, la renaturalización de una zona degradada en la Sierra Llana de Alhaurín de la Torre, un laboratorio de innovación agroecológica en Guaro y un modelo de viñedo en la Serranía de Ronda que prioriza la sostenibilidad del territorio frente a una mayor producción.

En la modalidad 'Clima', el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sido reconocido por su proyecto 'Renaturalización de zonas degradadas, fomento de la Biodiversidad 'Re-naturalh'. La iniciativa consiste en la transformación de una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados situada en el paraje Sierra Llana, un espacio que se encontraba sin apenas vegetación y con presencia de residuos y escombros.

Tras la intervención, la parcela se ha convertido en una zona integrada en el paisaje, orientada al fomento de la biodiversidad y a la creación de sumideros naturales de CO2. Además, el proyecto incorpora una alternativa de observatorio de fauna, reforzando el valor ambiental y divulgativo del entorno.

Dentro de la categoría Árbol, la Fundación Arboretum de Marbella (Málaga) ha sido premiada por el proyecto 'Greenhouse regenerative lab', un invernadero productivo y laboratorio de innovación agroecológica ubicado en Guaro.

La propuesta combina producción agrícola biointensiva, regeneración del suelo, investigación aplicada y desarrollo comunitario, con el objetivo de unir viabilidad económica, restauración ecológica y generación de conocimiento práctico transferible.

La empresa 'Thalassa Taller de Vino', de Ronda, ha sido reconocida en la modalidad Aire por su proyecto 'Revalorización productiva de dehesa mediante modelo agroecológico integrado en la Serranía de Ronda'. La iniciativa plantea un enfoque diferenciado respecto a la viticultura convencional, al adaptar el cultivo a las condiciones de la dehesa en lugar de transformar el territorio para ajustarlo al viñedo.

Este modelo permite respetar la estructura existente del encinar, evitar movimientos de tierra agresivos y asumir una menor producción en favor de una mayor sostenibilidad a largo plazo. Con ello, la empresa apuesta por una viticultura integrada en el paisaje y compatible con la conservación de los valores naturales del territorio.

En la modalidad 'Tierra, el IES Doctor Rodríguez Delgado de Ronda ha sido premiado por el proyecto 'Green-Step: Cada paso cuenta'. La iniciativa consiste en el diseño y desarrollo de una baldosa inteligente de bajo coste capaz de transformar la presión generada por las pisadas en energía eléctrica.

La estructura de la baldosa ha sido diseñada por el alumnado mediante software CAD y fabricada con impresión 3D en material PLA, lo que facilita su personalización y su posible réplica en otros centros educativos. El sistema incorpora un mecanismo interno compuesto por muelles y varillas roscadas para optimizar la respuesta mecánica y garantizar un funcionamiento eficaz y duradero.

Ortega ha subrayado que "la participación de centros educativos en estos premios demuestra la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la búsqueda de soluciones ambientales". El vicepresidente ha añadido que "la innovación, la educación y la colaboración entre instituciones, empresas y entidades sociales son fundamentales para impulsar respuestas eficaces frente al cambio climático".