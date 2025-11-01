Almogía (Málaga) alerta sobre la situación del suministro de agua y pide máxima colaboración a los vecinos

Vista del municipio malagueño de Almogía, en la comarca del Valle del Guadalhorce y en el Área Metropolitana de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

El municipio tuvo que reforzar el servicio con camiones cuba entre junio y septiembre

ALMOGÍA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almogía, localidad malagueña de más de 4.000 habitantes, ha alertado sobre la delicada situación del suministro de agua y ha pedido máxima colaboración a los vecinos.

Así se desprende de una publicación en su perfil en redes sociales, consultada por Europa Press, en la que el Consistorio recuerda que entre los meses de junio y septiembre ha sido necesario el refuerzo del suministro con camiones cuba, con un coste de 70.000 euros para garantizar que el agua llegara a todos los hogares.

"Lamentablemente, la situación no ha mejorado como se esperaba y a día de hoy los consumos continúan siendo muy elevados y nos hemos visto obligados a retomar el uso de cubas en momentos puntuales en distintos puntos del municipio", exponen.

El Ayuntamiento señala que desde las danas y borrascas las infraestructuras "sufren graves consecuencias", y han quedado "muy deterioradas" debido a "múltiples averías difíciles de localizar y reparar". Y añaden que la red de abastecimiento se ha quedado insuficiente después de tantos años, lo que ha afectado al rendimiento del sistema de suministro.

ALTO CONSUMO

"Además, pese a que este año ha llovido más, el consumo de agua ha sido el más alto registrado, y no precisamente por el consumo doméstico, sino por usos de ocio y riego de hectáreas de cultivo. Debemos ser conscientes de que hay vecinos a los que no les ha llegado ni una gota de agua, mientras otros hacen un uso excesivo del recurso y no precisamente un uso doméstico", advierte el Ayuntamiento.

Así, y tras señalar que Almogía es un municipio en crecimiento tanto en el núcleo como en el diseminado, señalan que "es fundamental que todos hagamos un uso responsable y racional del agua". "Si no reducimos el consumo, nos enfrentaremos a graves problemas de abastecimiento en los próximos meses", advierten.

En cualquier caso, el Ayuntamiento también informa de obras y mejoras que están en marcha: "Desde el Ayuntamiento estamos realizando un esfuerzo ingente para mejorar las infraestructuras hidráulicas y garantizar el suministro", y enumeran los depósitos de La Rubia, Cerro Chifla y Puente Larga, así como las nuevas redes de abastecimiento de Arroyo Los Olivos, Los Moras y Barranco, así como la nueva red desde el principal depósito de Pozo del Puntal hacia Almogía.

"Estas actuaciones son fundamentales para estabilizar el sistema de agua potable, aunque sus resultados se verán de forma progresiva. Ya han comenzado las obras de mejora en el Pozo del Puntal, situado en la Sierra del Torcal, infraestructura principal y clave que abastece a Almogía, Villanueva de la Concepción, Casabermeja y el Sur del Torcal", exponen.

Y añaden que estos trabajos son necesarios debido a las fugas en los vasos principales, y podrían ocasionar alteraciones temporales en el suministro. Os pedimos comprensión y colaboración. "Desde el Ayuntamiento de Almogía, el equipo de gobierno tiene una prioridad clara como es garantizar el suministro de agua a todos los vecinos y vecinas. Por ello, pedimos la colaboración ciudadana: cuidemos entre todos este recurso tan esencial. El agua no es infinita, y cada gesto cuenta", concluyen.