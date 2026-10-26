Alrededor de 400 estudiantes participan en 'Radio Axarquía Co-Educa' para promover la igualdad en las aulas

Talleres de igualdad del IES Trayamar de Algarrobo (Málaga). - MANCOMUNIDAD DE LA AXARQUÍA

TORRE DEL MAR (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 400 estudiantes de seis centros educativos de la Axarquía participan durante estos días en el proyecto 'Radio Axarquía Co-Educa', una iniciativa puesta en marcha por el área de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía incluida en la programación del 25 de noviembre.

"Se trata de utilizar la radio como recurso educativo para sensibilizar a la juventud sobre la igualdad, la prevención de la violencia de género y la importancia de los buenos tratos", ha explicado la vicepresidenta del área de Igualdad, Mari Carmen Moreno, quien ha acudido al primer taller programado en el IES Trayamar de Algarrobo junto al alcalde, Sergio Cotilla y la concejal de Igualdad, María Victoria Segovia y las técnicas del CMIM Axarquía, según ha informado la Mancomunidad a través de una nota.

"La juventud ha sido siempre una de nuestras prioridades en políticas de igualdad. Y todas las campañas que hemos llevado a cabo hasta ahora ha sido involucrándolos, dándoles una papel activo y haciéndoles partícipes de cada actividad que hemos propuesto en los centros", ha destacado Moreno. "Creemos que la proactividad es la mejor forma para que ellos detecten el problema, sientan las desigualdades y se comprometan con las soluciones", ha añadido.

En concreto, la actuación cuenta con una financiación de 6.000 euros de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, y está diseñada e impulsada por el Área de Igualdad de la Mancomunidad. Los centros educativos seleccionados han sido el IES Trayamar, de Algarrobo; IES La Maroma, de Benamocarra; IES Los Montes, de Colmenar; IES Alta Axarquía, de Periana; IES Juan de la Cierva, de Vélez-Málaga, e IES Almijar, de Cómpeta.

Mediante talleres prácticos, el alumnado de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato participa en la creación de contenidos radiofónicos, como entrevistas, informativos, tertulias y podcasts, elaborando sus propios guiones y abordando cuestiones relacionadas con las relaciones saludables, los celos, la diversidad sexual y el respeto mutuo.

"Esta metodología fomenta la participación activa de los jóvenes y contribuye al desarrollo de sus habilidades comunicativas, la creatividad y el trabajo en equipo, al tiempo que promueve la reflexión sobre comportamientos y actitudes necesarios para establecer relaciones basadas en la libertad y la igualdad", ha asegurado Moreno.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la institución comarcal, remarcando que "con este proyecto, la Mancomunidad acerca la coeducación a las aulas de la Axarquía y apuesta por herramientas educativas participativas para fomentar entre la juventud una cultura de respeto, igualdad y rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres".