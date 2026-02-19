Alternativa Republicana se incorpora a la coalición Por Andalucía

Por Andalucía amplía su base con la incorporación de Alternativa Republicana (Alter), una formación que se sumará a las listas electorales en las próximas elecciones andaluzas junto a IU Andalucía, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. - POR ANDALUCÍA

Por Andalucía amplía su base con la incorporación de Alternativa Republicana (ALter), una formación republicana, laica, feminista, federalista y ecologista que se sumará a las listas electorales en las próximas elecciones andaluzas junto a IU Andalucía, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El acuerdo se ha hecho público este jueves en una rueda de prensa celebrada en Málaga, con la asistencia del coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero, y el secretario general de Alternativa Republicana Andalucía, Juan Miguel Acejo.

Las organizaciones que integran Por Andalucía han valorado esta incorporación como "un paso firme en la construcción de un espacio plural, abierto y diverso, capaz de sumar sensibilidades y reforzar la unidad de la izquierda andaluza".

Y añaden que "la coalición se consolida así como la alternativa real frente a las políticas de recortes y privatizaciones impulsadas por Juan Manuel Moreno Bonilla y el Partido Popular".

Por Andalucía considera que las próximas elecciones andaluzas son clave "para recuperar Andalucía para su gente", y señalan que pondrán sus esfuerzos en la recuperación de la sanidad pública, "para que nadie tenga que esperar más de 48 horas para recibir atención de su médico de cabecera"; la formación profesional, "para que la juventud andaluza que quiera estudiarla tenga una plaza en un centro público", y en garantizar el acceso a la vivienda, "haciendo cumplir la Ley de Vivienda, regulando los precios del alquiler en las zonas tensionadas".

La confluencia de izquierdas también apunta a su compromiso de situar en el centro de su acción las necesidades de las familias trabajadoras andaluzas, y defender los servicios públicos y construir una Andalucía más justa, democrática y solidaria, desde la cooperación entre fuerzas políticas y el diálogo permanente con la sociedad civil organizada.