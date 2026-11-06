Alumnos del IES Romero Esteo ganan el primer premio de ‘GeneraciónFP el Megahackathon’ en La Noria

Archivo - La Noria, centro de innovación social de la Diputación de Málaga, en la capital malagueña - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Comercio Internacional del Instituto de Educación Secundaria (IES) Romero Esteo de Málaga capital se ha hecho con el primer premio de la cuarta edición de 'GeneraciónFP el Megahackathon', un concurso de ideas de negocio relacionados con la innovación social que se celebró esta semana en La Noria de la Diputación de Málaga.

Se trata de los alumnos Lucía Narbona, Sofía Alvarado, José Manuel Gómez, Camila Ponce, Aya Elhassak e Ignacio Javier Mulhall, con una propuesta basada en la construcción de contenedores logísticos de transporte marítimo a partir de plástico recogido del océano, junto con fibra de carbono, de vidrio y acero de otros contenedores en desuso.

El diputado de Juventud, José Santaolalla, ha participado en la entrega de premios de este certamen que ha contado con la participación de más de 400 alumnos de Formación Profesional de toda España.

Asimismo, ha felicitado a los ganadores y finalistas y ha agradecido a los participantes, alumnos y profesores, "su iniciativa y esfuerzo por formar parte de un proyecto que les permite desarrollar su creatividad desde un punto de vista sostenible y con impacto social".

Durante más de diez horas, un total de 70 equipos compuestos por seis alumnos, desarrollaron y presentaron ideas creativas y viables de negocio con triple impacto.

Después de pasar por distintas fases con sus proyectos, como la ideación, la planificación o el branding, los participantes fueron presentando sus ideas en dos minutos ante un jurado. Para ello, el evento se dividió en siete hackathones simultáneos, con píldoras formativas en cada fase y mentorización.

De forma paralela, el profesorado contó con dos talleres: uno de IA aplicada al aula, impartido por Alejandro Gómez, CTO de Magnific, y otro de herramientas de inteligencia emocional en el aula a cargo de Vicen Ruiz del Laboratorio de Emociones de la UMA y Airzone Control.

Finalmente fueron seis equipos los finalistas con un premio de 400 euros en cheque Amazon: IES Valle del Azahar (Cártama), IES Huerta Alta Alhaurín de la Torre), IES Ciudad de Hércules (Chiclana de la Frontera), Digitech (Málaga), IES Cerro del Viento (Benalmádena) e IES Los Boliches (Fuengirola). Los ganadores, el equipo del Romero Esteo, obtuvieron un cheque de Amazon valorado en 1.000 euros.