Amaia, Love of Lesbian, Siloé, La M.O.D.A, M-Clan y OBK llegan la próxima semana al Brisa Festival de Málaga

Archivo - Brisa Festival ha anunciado este martes el cartel de su sexta edición. La cita musical repite escenario en el Dique de Levante del Puerto de Málaga del 23 al 25 de julio de 2026. - THE BORDERLINE MUSIC - Archivo

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amaia, Love of Lesbian, La M.O.D.A., Siloé, M-Clan, OBK, Ángel Stanich, Barry B, David Otero, León Benavente, Merino o Pignoise son solo alguno de los artistas que forman parte del cartel de Brisa Festival en su sexta edición, que repite escenario en el Dique de Levante del Puerto de Málaga del 23 al 25 de julio.

Junto a estos grandes nombres, también una gran selección de bandas emergentes, la mayoría procedentes de Andalucía y especialmente de Málaga, como son Bravo Bravo, Corazón Inverso, Guarino, Idaira Siles, Maenoba, Monte Ventura, Nina Raku, Pequeño Mal, RBT, Sara Rais, Scandinavia, Something about Tsunamis, Vis Viva y Wasabi Cru.

Por días, el jueves 23 será el turno de Love of Lesbian, una de las bandas fundamentales del panorama indie y pop español; Barry B, David Otero, así como Hot Chip dj, Set Monte Ventura, Pequeño Mal, Pilu y Something About Tsunamis.

El viernes subirán al escenario, Amaia, es una de las voces más reconocidas de la música española actual; Siloé, con su identidad sonora que mezcla folk, pop y rock; León Benavente, Merino, Samuraï, Sarria y Soleá Morente; a los que acompañarán Corazón Inverso, Maenoba, Sara Rais, Scandinavia, Vis Viva y Wasabi Cru.

Por último, el sábado actuarán M-Clan, que vuelven a subirse a los escenarios para celebrar tres décadas de música; el septeto burgalés La M.O.D.A., OBK, Ángel Stanich, Javypablo, Pignoise, Sienna y La Trinidad; junto a Anadie, Bravo Bravo, Guarino, Idaira Siles, Nina Raku, RBT; y The Ripples.

Brisa Festival ofrecerá de nuevo varios escenarios, una variada zona gastronómica y el área infantil 'Brisa Kids', donde los pequeños festivaleros disfrutarán de talleres, animación y divertidas actuaciones.

Por tercer año consecutivo, este evento cultural se celebrará en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, con más de 10.000 metros cuadrados y una capacidad para acoger hasta 15.000 personas de aforo, todo en una ubicación entre el mar y la ciudad, a un paso del centro histórico.

Una de las novedades de esta edición es el nuevo patrocinio con Fundación "la Caixa". Gracias a esta nueva alianza solidaria, Brisa se convertirá, a través de la Fundación Music for All, en el primer festival de la provincia de Málaga 100% accesible e inclusivo de tal manera que cualquier persona indistintamente de su grado de discapacidad pueda disfrutar del festival.

Además, durante las últimas semanas se ha celebrado una nueva edición de 'Brisa en tu barrio', el ciclo de conciertos gratuitos que dinamiza los barrios malagueños con las actuaciones de artistas y bandas emergentes.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All y CaixaBank como Partner Estratégico.

Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Yamaha Málaga Center, Grupo Cabello. Colaboran Europa FM, Diario Sur y El Español de Málaga como Partners Media.