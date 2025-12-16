Amaia, La M.O.D.A, Love of Lesbian, M-Clan, OBK y Siloé encabezan el cartel de Brisa Festival 2026, en Málaga

Brisa Festival ha anunciado este martes el cartel de su sexta edición. La cita musical repite escenario en el Dique de Levante del Puerto de Málaga del 23 al 25 de julio de 2026. - THE BORDERLINE MUSIC

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Brisa Festival ha anunciado este martes el cartel de su sexta edición. La cita musical repite escenario en el Dique de Levante del Puerto de Málaga del 23 al 25 de julio de 2026. Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, OBK, Siloé, Ángel Stanich, Barry B, David Otero, León Benavente, Merino, Pignoise, Samurai, Sienna y Soleá Morente encabezan el cartel del festival.

Junto a estos grandes nombres, cabe destacar también una gran selección de bandas emergentes, la mayoría procedentes de Andalucía y especialmente de Málaga, como son Bravo Bravo, Corazón Inverso, Guarino, Idaira Siles, Maenoba, Monte Ventura, Nina Raku, Pequeño Mal, RBT, Sara Rais, Scandinavia, Something about Tsunamis, Vis Viva y Wasabi Cru.

La primera teniente de alcalde de Málaga, Elisa Pérez de Siles; junto a la diputada provincial y consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio; el presidente de Cruz Roja Málaga, Luis Utrilla; y otros responsables políticos provinciales y locales y patrocinadores, han asistido a la presentación de Brisa Festival 2026 en la Fábrica de Cervezas Victoria.

Los representantes de Brisa Festival, Leopoldo Mérida y Agustín Fuentes, acompañados de Jordi Sánchez, líder de OBK, han sido los encargados de presentar y anunciar el cartel de esta nueva edición. Aunque para muchos sea todo un descubrimiento, Jordi es originario del municipio malagueño de Valle de Abdalajís.

Para subrayar y reconocer estas raíces andaluzas, Brisa Festival lo ha designado como abanderado malagueño de Brisa Festival 2026, una distinción que pone en valor su estrecho vínculo con Málaga y lo ensalza como una de las figuras más importantes del panorama musical español de las últimas tres décadas.

Otra de las grandes novedades de esta edición es el nuevo patrocinio con Fundación LaCaixa. Gracias a esta nueva alianza solidaria, Brisa se convertirá, a través de la Fundación Music for All, en el primer festival de la provincia de Málaga 100% accesible e inclusivo de tal manera que cualquier persona indistintamente de su grado de discapacidad pueda disfrutar del festival.

UN FESTIVAL JUNTO AL MAR

Por tercer año consecutivo, este evento cultural se celebrará en el Dique de Levante del Puerto de Málaga. Sus más de 10.000 metros cuadrados y su capacidad para acoger hasta 15.000 personas de aforo diario lo convierten en un espacio atractivo para este tipo de eventos. Junto a esta amplitud, destaca también su ubicación entre el mar y la ciudad, a un paso del centro histórico.

Brisa Festival ofrecerá de nuevo varios escenarios, una variada zona gastronómica y el área infantil 'Brisa Kids', donde los pequeños festivaleros disfrutarán de talleres, animación y divertidas actuaciones. Junto a 'Brisa Festival', en primavera arrancará una nueva edición de 'Brisa en tu barrio', el ciclo de conciertos gratuitos que dinamiza los barrios malagueños con las actuaciones de artistas y bandas emergentes.

Y como en pasadas ediciones, también se celebrará 'Brisa Studio', las jornadas de formación y profesionalización de la industria musical, punto de encuentro y diálogo para profesionales del sector cultural, artistas y nuevas bandas a través de conferencias, cursos y charlas.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Yamaha Málaga Center, Grupo Cabello. Colaboran Europa FM, Diario Sur y El Español de Málaga como Partners Media.