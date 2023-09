La subida del precio del agua y la amnistía centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este miércoles

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rechazo a una posible amnistía a nivel nacional, moción urgente a propuesta del PP, y la rotunda negativa a la subida del precio del agua en la ciudad de Málaga, urgentes de PSOE y Con Málaga, centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este miércoles, donde Vox llevará una moción para facilitar el día a día de las personas con autismo.

PSOE y Con Málaga han sido muy tajantes contra el "tarifazo" del agua y han reclamado al alcalde, Francisco de la Torre, que se convoque un pleno extraordinario donde explique detalladamente en qué consiste y cómo se prevé articular la actualización de las tarifas, ya que se quejan de falta de información y de no haber recibido ningún informe ni expediente.

Además, entre los acuerdos que llevan a pleno, reclaman que se convoque el Consejo de Administración de la empresa municipal de agua (Emasa) a fin de contar con la documentación que justifique la subida del recibo, y la Mesa del Agua de la ciudad para que también tomen partida en este tema las asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos y colectivos malagueños.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado en rueda de prensa que el alcalde "pase la apisonadora con su mayoría absoluta", cuando en campaña electoral "aseguró que no se iban a subir los impuestos" y ahora está "friendo a impuestos a las familias".

En el caso del agua, aseguran que la subida del 42% que se anunció "puede subir hasta un 107%" y afectar de manera "injusta" castigando a las familias más humildes. Por ello, reclaman un análisis exhaustivo de las cuentas de Emasa a fin de tomar "decisiones menos lesivas que el tarifazo".

Así, Pérez ha pedido a De la Torre que "dé marcha atrás a esta imposición injustificada" o desde el grupo socialista --que cuenta con el número de concejales suficiente-- obligará al regidor a convocar un pleno extraordinario. Desde Con Málaga ya han puesto los dos votos de sus concejales a disposición para ese proceso si el alcalde no da ese paso, y defienden que este sea participativo y con diálogo social.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Toni Morillas, ha criticado que el PP ganó las elecciones "con una agenda oculta y fraudulenta" al negar la subida de impuestos y ha reprochado que los malagueños "no podemos pagar la negligente gestión del PP de Emasa".

Por su parte, el portavoz adjunto, Nicolás Sguiglia, ha explicado que en la reunión de su grupo con Emasa no recibieron "ni un solo papel" tras un aumento "draconiano e injustificado" del 42% que llega con una situación económica que "no es momento de pegar un así mordisco al bolsillo de los malagueños".

Es más, asegura que su grupo se hubiera sentado a dialogar si la subida del recibo se hiciera de manera progresiva y correspondiese con el IPC agregado desde 2016 que no se actualiza y que, según sus cálculos, estaría en un 26%.

Desde Vox, su portavoz, Antonio Alcázar, ha tachado de "exacerbada" la subida del agua que se plantea, además de que llega en un momento "que no es oportuno". Así, y aunque considera que convocar un pleno extraordinario "sería lo ideal", ha abogado por contar primero con los documentos detallados que expliquen el estado de Emasa y cómo se va a llevar a cabo esta medida.

Por su parte, el alcalde de Málaga, en lugar de plenos extraordinarios, ha apostado por que haya tantas reuniones con Emasa como quieran los grupos de la oposición para conocer en detalle el tema pero, ha lamentado que "no quieren enterarse". Así, ha acusado al PSOE de hablar de "números que no son ciertos, con información que no es verdad", ya sea de manera "errónea o inventada"; lo que le parece "un escándalo". Y ha asegurado que el expediente detallado se entregará en la Comisión de Administración.

Sobre la situación de Emasa, ha recordado que la empresa municipal cerró en 2022 en números rojos. Ha incidido en que se llevó una moción para instar al Gobierno a que prestase ayuda al municipio y "el PSOE votó en contra". También ha recriminado que con el PSOE en la Junta de Andalucía "perdimos la oportunidad" de recibir fondos europeos para realizar obras al respecto.

Así, ha asegurado que "algo había que hacer" desde el Ayuntamiento para paliar las pérdidas de Emasa y seguir ofreciendo un servicio "potente y de calidad". Aún así, ha incidido en que Málaga es una de las capitales con más moderación fiscal y que ahora era el momento de abordar la subida de la tarifa del agua porque están realizando los presupuestos del año 2024.

AMNISTÍA

La moción urgente del PP trae un tema nacional como es el debate de una posible amnistía, al considerar que tiene un "papel crucial e importante" para Málaga. La moción insta al Ayuntamiento a rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto y ruega al Gobierno central en funciones a defender la Constitución.

También anima a los dos partidos mayoritarios --PP y PSOE-- a buscar acuerdos de Estado "que eviten que al sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral". En ese sentido, De la Torre ha defendido que la clave de la moción "es la igualdad".

Desde el grupo municipal Vox se han mostrado "total y absolutamente" a favor de la moción porque, como aseguran, se ha demostrado que "es el sentir de la mayoría de la población".

El PSOE ha asegurado que esta moción "responde a la fiebre del mitin del domingo en Madrid" y no a la realidad que viven los malagueños. Daniel Pérez ha dicho que hablar de una posible amnistía no tiene mayor repercusión en el pleno municipal ni es un asunto que saque a los malagueños a las calles, recordando que haces unas semanas se produjo una concentración a la que solo acudieron una veintena de personas.

Además, ha asegurado que en estos momentos lo que hay es "una investidura de Feijóo que no suma" y que "nos hace perder el tiempo y hablar de algo que no está en el tablero político".

Con Málaga también ha trasladado su "rotundo no" a la moción del PP, la cual considera que es una medida "a la desesperada" porque "no asumen que no tienen los apoyos" para gobernar y, por tanto, "nos están haciendo perder el tiempo y aplicando dos prácticas profundamente corrosivas": repetir transfuguismo y reducir el espectro político al bipartidismo.

La portavoz, Toni Morillas, ha evitado mostrarse a favor o en contra de que se produjera una hipotética amnistía y ha abogado por el diálogo en el marco de la Constitución para abordar el modelo territorial de España. En este sentido, ha asegurado que desde su partido se van a defender dos cuestiones: el protagonismo andaluz en el debate del modelo territorial y que el municipalismo pueda tomar parte de ese modelo.

VOX

El grupo municipal Vox llevará a pleno una moción urgente para "la inclusión de pictogramas en espacios públicos, como semáforos, escaleras y ascensores, así como en edificios gubernamentales, como el propio Ayuntamiento de Málaga", para facilitar el día a día de las personas con autismo que, ha dicho, son unas 4.000 tan solo en la capital.

Antonio Alcázar ha subrayado que "la verdadera inclusión comienza por hacer la vida más fácil a quienes enfrentan desafíos debido a circunstancias ajenas a su voluntad y que es responsabilidad de las instituciones y grupos políticos proporcionar soluciones y mejoras para su día a día".