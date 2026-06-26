La ampliación de la Universidad de Málaga, mejor ubicación para la nueva Rosaleda

Presentación del estudio de alternativas de ubicación del estadio de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio de Málaga, presentado este viernes determina que la ampliación de la Universidad es el espacio idóneo para construir la nueva Rosaleda.

Para llegar a esta conclusión, un equipo multidisciplinar formado por Typsa y Fenwick Iribarren con la colaboración de Legends Global y Andersen ha analizado, además de la señalada, otras cuatro alternativas: la actual Rosaleda, San Cayetano, Lagar de Oliveros y la Manzana Verde. El trabajo se ha llevado a cabo en el marco del convenio de colaboración firmado por las tres administraciones propietarias de La Rosaleda en 2024 y su adenda de 2025 a través de Promálaga.

A la presentación del estudio han acudido el alcalde, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro; y el vicepresidente de la Diputación Cristóbal Ortega.

El análisis, en la primera fase del trabajo y de acuerdo con el pliego del contrato, se ha basado en cinco criterios principales: condicionantes físicos, accesibilidad y conectividad, capacidad de la parcela, planeamiento y tramitación e integración urbana y social.

Tras este análisis, se produjo el descarte de dos de las ubicaciones, Lagar de Oliveros y Manzana Verde, pasando a la segunda fase las tres restantes, que han sido diagnosticadas individualmente mediante siete criterios principales y 68 subcriterios o indicadores específicos, medibles y comparables.

Así, tras un proceso en el que se han llevado a cabo análisis lineales, ponderados, de sensibilidad y robustez, la parcela de la ampliación de la Universidad, de 66.037 metros cuadrados es la que requiere menor tiempo de tramitación de las tres finalistas y su tramitación es la más sencilla entre las cinco opciones estudiadas --el planeamiento está aprobado y la urbanización, avanzada--.

Dispone de buena accesibilidad, tanto por la red viaria como por la disposición de autobús y metro, y una buena integración urbana y social. En la evaluación efectuada para realizar el análisis los criterios urbanísticos han supuesto un 15% de la ponderación; el diseño, un 15%; los componentes físicos, un 15%; la movilidad, un 15%; el impacto social, un 10%; los efectos económicos directos, un 10%; y el retorno de la inversión, un 20%.

El coordinador general de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga, Juan Alba, ha detallado el estudio y ha incidido en que "lo que nos dice es que la ampliación de la universidad es el terreno, o sea, es la ubicación idónea para el nuevo Estadio de Málaga".

LA MEJOR ALTERNATIVA

El análisis multicriterio pone de manifiesto que la alternativa de la ampliación de la Universidad obtiene, con diferencia, la mayor puntuación del análisis multicriterio en el 100% de los 68 indicadores.

Es la que mejor se adecua a las exigencias de las competiciones internacionales, tanto por su capacidad como por el entorno. En cuanto a costes, es la opción más económica de las tres consideradas: mientras que reconstruir La Rosaleda, con 43.000 asientos, tendría un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 434 millones de euros, la ampliación de la Universidad, con un aforo de 55.000 ampliable --casi un 30% más--, se queda en 414 millones de euros.

Por su parte, San Cayetano, también con 55.000 plazas, ascendería a 588 millones de euros, ya que se ve penalizada por el gasto necesario para construir aparcamientos en la zona.

Han recordado, asimismo, que para remodelar La Rosaleda habría que demolerla por completo y el Málaga CF tendría que jugar en una instalación provisional, con el sobrecoste y la reducción de aforo que eso supondría, mientras duran las obras. Sin olvidar los perjuicios que ese proceso conllevaría para el club en términos deportivos y económicos, por la limitación de ingresos y los consiguientes límites salariales.

TRANSPORTE PÚBLICO

Uno de los puntos fuertes de la ampliación de la Universidad es la mayor oferta de transporte público respecto a las otras dos alternativas analizadas, pues registra una disponibilidad de 4.300 plazas/hora frente a las 2.300 de La Rosaleda y las 600 de San Cayetano. La población a menos de 45 minutos en transporte público suma 473.000 habitantes, frente a los 558.000 de La Rosaleda y los 274.000 de San Cayetano.

En cuanto a la población a menos de 30 minutos en transporte privado alcanza las 920.000 personas, por encima de las 890.000 de San Cayetano y las 720.000 de La Rosaleda. Otra de sus fortalezas es la posibilidad de aparcamiento en superficie, pues tanto los viales existentes como las grandes bolsas de aparcamiento de las facultades estarían disponibles en los horarios más habituales de partidos o eventos.

Finalmente, dadas las posibilidades de desarrollo de la parcela, es la alternativa con mayor capacidad de atraer inversión privada y, por lo tanto, de rebajar la inversión pública en el proyecto.

En suma, la ubicación universitaria obtiene la mayor puntuación tanto en la posibilidad de celebrar grandes eventos, conciertos, eventos corporativos y otros espacios capaces de generar ingresos.

DE LA TORRE: "GANAMOS TODOS"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la ubicación en la universidad y ha dicho que "claramente que en esta posición ganamos todos", aludiendo al club, porque "se garantiza que el equipo no sufra desde el punto de vista deportivo"; también se garantiza que habrá capacidad para garantizar los futuros abonados, que están el lista de espera; y gana también la Universidad.

Ha reconocido que "hay cierta nostalgia" con La Rosaleda: "Podemos sentir con el corazón, pero pensar con la razón cuál es la mejor solución para el club, para la ciudad, para la universidad, para todos; para un proyecto ambicioso para Málaga y para el Málaga". "Nos interesa, evidentemente, que el costo sea el menor, pero no esa es la razón, es lo que supone de ventajas para todos", ha abundado.

También se ha referido a los futuros pasos a seguir e inicio de las obras y ha señalado que "tenemos el máximo interés en que todo esto se haga rápido", pero "no me atrevo a decir cuándo va a ser la primera piedra". "Nos pondríamos en el año 2032, terminado, por lo tanto, el comienzo es antes".

Por último, el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, que ha incidido en que era "perjudicial" compaginar las obras en La Rosaleda y el trabajo deportivo, ha señalado que "todos le tenemos un cariño especial a La Rosaleda, pero hay que pensar más con la cabeza que con el corazón y aquí lo más importante era priorizar el club".

"La decisión es muy inteligente, pero aparte es que lo han avalado los datos técnicos que para mí son incuestionables", ha concluido Jose María Muñoz.