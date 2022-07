Ampliada hasta el 30 septiembre la exposición 'Days of punk' de Michael Grecco en La Térmica de Málaga

Ampliada hasta el 30 septiembre la exposición 'Days of punk' de Michael Grecco en La Térmica

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha anunciado la prolongación del periodo de visitas de la muestra fotográfica 'Days of punk' hasta el 30 de septiembre de 2022.

Tras su estreno en Photo London y antes de ser expuesta en otros países, el autor Michael Grecco acudió en febrero de 2022 a su inauguración en La Térmica.

A través de 107 fotografías nunca vistas, Grecco repasa la historia de la cultura punk rock norteamericana con instantáneas de artistas icónicos como Billy Idol, The Clash, Elvis Costello o los Ramones, entre un largo etcétera de nombres de la misma talla.

El testigo lo recogerá Ozangé, la I Bienal de Fotografía Africana de España, que arrancará en noviembre no sólo como una exposición de los trabajos de fotógrafos actuales africanos --haciendo especial hincapié en las mujeres artistas--, sino como un espacio de intercambio, encuentro y oportunidad entre continentes.

HISTORIA DEL PUNK

'Days of Punk' saca a la luz más de un centenar de instantáneas que han permanecido ocultas durante décadas y que Michael Grecco capturó mientras documentaba la escena de los clubes nocturnos y conciertos en Boston y Nueva York durante el inicio del punk rock.

Las fotografías abarcan desde 1978 hasta el final de los períodos del post-punk y 'new wave' alrededor de 1991. En ellas destacan artistas y bandas míticas de aquel periodo: Johnny Rotten, The Buzzcocks, Talking Heads, Human Sexual Response, Joan Jett, The Clash, Elvis Costello o los Ramones, entre otros.

Como fotógrafo de Associated Press y autodenominado 'club kid' de la época, Grecco tuvo la oportunidad única de integrarse en esta escena revolucionaria como cronista y como participante en primera persona. Capturó para la posteridad el desenfreno de este período vibrante en la historia de la cultura estadounidense con toda su brutal energía y escandalosas excentricidades.

La exposición recoge fotografías realizadas desde el escenario, desde la realidad del backstage, incluso retratos de las bandas que comenzaron a surgir. Las imágenes que se muestran en esta exposición han sido seleccionadas del nuevo libro 'Punk, Post Punk, New Wave: Onstage, Backstage, In Your Face, 1978-1991' (ABRAMS Books).

Además, la exposición recopila un montaje audiovisual y una banda sonora editada para la ocasión. El vídeo ha sido creado en colaboración con Jeremy Troy, y contiene material que el propio Grecco grabó en aquellos días del punk. Los paisajes sonoros han sido compuestos en exclusiva para esta muestra en colaboración con Roger Miller y Peter Prescott de la banda de culto Mission of Burma.

La muestra está ubicada en la sala 017 de La Térmica hasta el 30 de septiembre con acceso libre hasta completar aforo. En julio, de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas; y en agosto de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas. Ya en septiembre del 1 al 15 el horario será de mañana (11.00 a 14.00 horas). Los lunes la muestra permanecerá cerrada.