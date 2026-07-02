Por Andalucía advierte de que la situación de educación infantil de cero a tres años "es insostenible"

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, tras mantener un encuentro con integrantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles de Andalucía - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado, tras mantener un encuentro con integrantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles de Andalucía, que "la situación de las profesionales de la educación infantil de cero a tres años es totalmente insostenible a causa de las políticas de Juanma Moreno y de la Junta de Andalucía en materia de educación".

Alba ha criticado que "Moreno ha hecho un ejercicio de hipocresía al anunciar la gratuidad de la educación infantil, pero sin garantizar ningún tipo de recursos para que ésta pueda ser viable y sostenible en los próximos años".

"La red actual, la mayoría en manos privadas, está al límite de su viabilidad económica, es decir, no soportan los costes mientras que los ingresos que está dando la Junta de Andalucía son totalmente insuficientes, lo que repercute en la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos y, también, en la calidad laboral de las profesionales que están trabajando en la educación de cero a tres años", ha apostillado.

Así, ha incidido en que desde Por Andalucía "lo tenemos claro y exigimos un cambio de modelo en la educación infantil". "Es necesario construir una red pública de centros educativos de cero a tres años que permitan que sea la propia Junta de Andalucía, y gestionado desde lo público la que se encargue de toda le educación de cero a tres años".

El parlamentario por Málaga ha apuntado que esta demanda "no la exigimos solamente en los centros de educación infantil, también lo exigimos en la sanidad, en la dependencia y en otros sectores estratégicos que repercuten en nuestra vida. A Moreno se le ha metido en la cabeza única y exclusivamente el modelo depredador de romper todo lo público y solamente intentar fomentar lo privado para que grandes empresas vayan ganando pasta a costa del sufrimiento de mucha gente y se beneficien llenando sus cuentas corrientes".

De igual modo, Alba ha manifestado que "la Junta de Andalucía tiene tanta preocupación por las trabajadoras de cero a tres años, o por la propia educación infantil de los niños de cero a tres, que todo el dinero de fondos europeos, estamos hablando de 120 millones de euros que venían para las escuelas infantiles, fueron a parar a la obra de La Cartuja".

"Esperemos que si en los próximos días hay gobierno del Partido Popular y de Vox no empeore la situación en la que se encuentran los centros educativos y vayamos a una educación aún más excluyente y en peores condiciones para las trabajadoras del sector", ha añadido.

Así, Alba ha mostrado su apoyo a todas la movilizaciones de las trabajadoras de cero a tres años porque "entendemos que la organización y la movilización de las profesionales es importante para alcanzar cualquier objetivo y, sobre todo, reivindicaciones clave como romper con la precariedad laboral que hasta ahora están sufriendo y cuya máxima responsable es la Junta de Andalucía".

"Por Andalucía estará al frente apoyándolas en todas las movilizaciones y contra cualquier movimiento que quieran hacer el Partido Popular y Vox para, incluso, empeorar esa situación", ha asegurado.

Por último, Alba ha declarado que tras la reunión mantenida "vamos a presentar una moción en la Diputación Provincial, también una iniciativa y distintas preguntas en el Parlamento Andaluz con el objetivo clave de dignificar, a los centros educativos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a las propias profesionales".

Por su parte, la integrante de la Plataforma de Escuelas Infantiles de Andalucía, Toñi Bermúdez, ha manifestado que "las educadoras del cero a tres reivindicamos mejoras para este ciclo y que se nos considere educación".

Ha explicado que "estamos en lucha por una bajada de ratio, porque las ratios de nuestro ciclo son de cero a un año, ocho alumnos por educadora, de uno a dos años, 13 alumnos, y de dos a tres años, 20 alumnos por educadora. Necesitamos que se baje la ratio y que se implemente la pareja educativa para que los niños puedan ser atendidos con la atención que necesitan".

Bermúdez ha señalado que desde la Plataforma abogan por "una red pública de centros y escuelas infantiles y necesitamos también más recursos para los alumnos con necesidades educativas, para que los podamos atender como necesitan".

Asimismo, ha señalado que "las educadoras que trabajan en las empresas privadas tienen una situación muy precaria, sueldos muy bajos y las condiciones laborales tampoco son las adecuadas".

"Pedimos también que haya un control sobre el tiempo y la permanencia que los niños y niñas de nuestro ciclo permanecen en los centros. Son el grupo de niños con menos edad, de cero a tres años, que pasan muchas horas, y reivindicamos también el calendario escolar. Nuestro alumnado de cero a tres años son los que menos descanso tienen y más horas pasan en los centros, sin embargo, a las escuelas infantiles, más que educación, se nos están considerando conciliación, y no somos conciliación, somos educación", ha concluido.