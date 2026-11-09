Por Andalucía afea "presupuestos ultra" de Moreno que favorecen a "élites económicas y grandes corporaciones" en Málaga

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha señalado que los "presupuestos ultra" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a Vox, que "vuelven a estar enfocados a satisfacer las necesidades de las élites asegurándoles rebajas fiscales frente al abandono de los trabajadores y trabajadoras andaluces, dejándoles sin protección ni servicios públicos que defiendan sus intereses".

Asimismo, ha señalado que para la provincia de Málaga, los presupuestos de Moreno y Vox "sólo cubren el 22 por ciento de lo presupuestado y que ninguna de las actuaciones que han anunciado para la provincia tienen dotaciones individuales localizadas, condenandolas a que queden en agua de borrajas". En este sentido, ha remarcado que desde Por Andalucía van a trabajar en concretar inversiones concretas para la provincia y en conseguir las inversiones "que realmente necesita", según ha precisado en una nota.

Al hilo, Alba ha remarcado que en este contexto de huelga general, "Moreno y el Partido Popular nos traen unos presupuestos para el 2027 dentro de un gobierno con Vox Andalucía", al que ha calificado como "un presupuesto ultra que va contra las mujeres, contra los sindicatos y contra las personas migrantes".

"Estamos hablando de unos presupuestos ultra de Moreno Bonilla que pone el foco más en los intereses de las grandes corporaciones, de las élites económicas que la de los trabajadores que levantamos todos los días Andalucía", ha dicho.

Asimismo, Alba ha remarcado que un presupuesto "no es simplemente una hoja de cálculo, son recursos que se destinan a según qué servicios para satisfacer las necesidades de la mayoría social, que dictan el futuro de hacia dónde va nuestra tierra. Y aquí hay dos debates en los presupuestos de Moreno y de la ultraderecha".

"El primer debate; las rebajas fiscales. Moreno dice que quitarle impuestos a los más ricos favorece la actividad económica y que también a los contribuyentes. Desde Por Andalucía hacemos una pregunta: ¿Qué impacto tienen las rebajas fiscales sobre los trabajadores, sobre los que necesitamos mucho Estado, mucha administración pública para satisfacer nuestras propias necesidades y tener servicios públicos fuertes en materia de educación, de vivienda, de sanidad?", ha agregado.

En relación, el parlamentario ha afirmado que la gente trabajadora "necesita Estado, necesita administraciones públicas fuertes, necesita una Junta de Andalucía fuerte porque no podemos determinar nuestro salario para lo privado. ¿Qué es lo que se está favoreciendo con estos presupuestos por parte de Moreno?".

En relación, Alba ha proseguido afirmando que "el segundo debate son los servicios públicos. ¿Qué modelo de servicios públicos pone encima de la mesa Moreno y la extrema derecha? Unos servicios públicos cada vez más privatizados, donde las mayores partidas se dan a empresas privadas a favorecer lo privado antes que a fortalecer los servicios públicos".

"Un ejemplo claro, la educación. En los presupuestos 2027 de Moreno eleva a 1.184 millones de euros a la concertada. Estamos hablando de 72 millones de euros más a la concertada mientras no se fortalece la educación pública ni hay más profesorado, infraestructuras y nuevas condiciones en la educación. En la sanidad pasa lo mismo, en vez de fortalecer a la sanidad pública, hay dinero para Quirón y dinero para las grandes corporaciones", ha añadido.

Además, el parlamentario andaluz ha abundado en cómo afectan estos presupuestos a Málaga, señalando que en Málaga "hay una inversión provincial de 800 millones de euros, pero esto requiere ciertas explicaciones porque la realidad y la concreción son totalmente distintas".

"De los 800 millones de euros que se anuncian para Málaga tenemos que hacer un desglose y en el desglose un 78 por ciento estamos hablando de financiación que no depende de la Junta de Andalucía. Y ojo, cuando hablamos de financiación externa no es que la estemos cuestionando, sino que exigimos a la Junta transparencia, es decir, procedencia, el destino y a qué ejecución se van a hacer ese montante de dinero", ha incidido.

Alba ha continuado señalando que se ha anunciado para Málaga 51 actuaciones para toda la provincia, pero "qué casualidad, ninguna tiene dotación individualizada que esté localizada". "Estamos hablando de 20 actuaciones en sanidad, 17 actuaciones en educación, tres en vivienda y once en movilidad. Proyectos con nombre y apellido, como el centro de salud de Gamarra, el de El Palo, institutos como Soliva o La Cala del Moral, vivienda para Málaga y para Ronda, carretera para toda la provincia".

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga ha especificado que no afirman "que estas actuaciones no tengan financiación. Lo que decimos es que los anuncios deben poder relacionarse con cantidades concretas y calendarios verificables".

"Si no hay actuaciones concretas, calendarios verificables y propuestas de financiación claras, todo es agua de borrajas. Una cosa es anunciar una acción y otra es reservar dinero ya ejecutado. Y algo importante es la ejecución presupuestaria de la que estamos pendientes, porque no basta solamente mirar el dinero del 2027. También hay que ver la ejecución del 2026, porque las promesas no tienen llave, no tienen pupitre y no tienen consulta médica".

El parlamentario andaluz por Málaga ha incidido en que desde Por Andalucía van a trabajar en dos líneas. La primera, la concreción de "inversiones claras" para la provincia de Málaga. Y la segunda, la presentación de enmiendas a todo el proceso de tramitación presupuestaria "para hacer mejorías y hablar claramente de qué tipo de inversiones necesita nuestra provincia. Qué viviendas, qué centros educativos, qué centros sanitarios se deben de construir".

Alba ha finalizado recalcando que "el dinero público no solo se mide por lo que se anuncia y por toda la propaganda que hay detrás. Se mide por lo que realmente se permite hacer. Y, por eso, esta huelga general pone acento en todas las Administraciones que tienen responsabilidades, pero también en la Junta".

"Sobre todo, en materia de vivienda. Una materia que es uno de los principales problemas que tienen los andaluces y las andaluzas en estos momentos. Quien tiene la competencia se llama Moreno y Junta, que están intentando mirar hacia otro lado cuando realmente el problema lo tiene la propia Junta, que ha favorecido que los grandes fondos de inversión, grandes fondos buitres, entren en nuestra tierra para seguir enriqueciendo y llenándose los bolsillos frente al encarecimiento de la vida y de la vivienda para los trabajadores", ha concluido.