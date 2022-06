'Por Andalucía' se compromete con CCOO a "blindar" servicios públicos y a poner en marcha planes de empleo "de calidad"

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de la candidatura de 'Por Andalucía' (Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) en la provincia de Málaga ha mantenido este viernes, último día de campaña electoral, un encuentro de trabajo con la dirección provincial de CCOO donde se han comprometido a "blindar" los servicios público y a poner en marcha "planes de empleo de calidad" en caso de que accedan al Gobierno de Andalucía tras el 19 de junio.

La candidata número 3, Eva García Sempere, y el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, han criticado la "dejadez" del actual gobierno andaluz. Así, la dirigente de izquierdas ha señalado la "buena sintonía programática" con este sindicato, recordando que "siempre" han trasladado "sus reivindicaciones en los ámbitos administrativos de su competencia, ya fuera ayuntamientos, Diputación, Parlamento de Andalucía o Gobierno del Estado".

"'Por Andalucía' nace para entrar en un gobierno progresista porque esa es nuestra vocación, gobernar para mejorar la vida de la gente y poner a los y las trabajadoras en el centro de las políticas", ha dicho, añadiendo que se sienten "herederas de los avances realizados desde el gobierno de coalición, especialmente de Yolanda Díaz, que ha hecho un esfuerzo ingente para impulsar la mejor reforma laboral que ha ayudado a bajar de los tres millones de parados desde 2008 o aumentar los empleos indefinidos".

Así, ha resaltado que Andalucía necesita "un gobierno diametralmente opuesto al que hemos tenido hasta ahora": "Nos hemos encontrado ha sido un gobierno que ha hecho dejación de funciones, no es solo que haya hecho cosas mal, si no es que la mayoría ni siquiera las ha hecho. Tres años sin planes de empleo, tres años sin formación".

Según García Sempere, "frente a esta realidad nuestro programa incluye un plan de choque de planes de empleo mirando especialmente a los y las jóvenes como elemento prioritario; somos una tierra que se desangra porque su juventud tiene que salir para buscar empleo, un plan de choque específico para atajar la vulnerabilidad social".

La candidata de 'Por Andalucía' ha subrayado que "el refuerzo de los servicios públicos es fundamental para proteger a las personas más vulnerables".

"Lo que hemos visto por parte del gobierno de Moreno Bonilla han sido despidos masivos de sanitarios, despidos masivos de docentes, aulas cada vez más masificadas, cierre de líneas educativas, la ley de bioclimatización en las aulas sin aplicar. Un gobierno que por activa o por pasiva ha sido completamente negacionista al cambio climático que afecta también a los empleos más precarios que se realizan en el exterior", ha opinado.

También ha pedido hacer más en relación con la violencia machista: "Se puede ser directamente negacionista como Vox o ser negacionista como el PP cuando se retiran todas las ayudas a las asociaciones que luchan contra la violencia de género". "Exigimos recuperar como mínimo, todas las ayudas, pero hacer mucho más, los planes de igualdad tienen que estar recogidos efectivamente y la propia administración no puede mirar hacia otro lado, tiene que ser vigilante", ha denunciado Sempere.

Respecto a Málaga, ha considerado la número 3 por la provincia que no se han resuelto "ninguno de los conflictos laborales abiertos" ni se ha "protegido" al pequeño y mediano comercio.

"Tenemos clara la necesidad de llamar a la movilización, no tenemos porqué mantener este gobierno de la Junta que destroza nuestros servicios públicos, que no hace nada por la generación de empleo, ni siquiera por trasladar las políticas que ya están en marcha. Esto no es inevitable. Somos más y el 19J podemos dar un vuelco a las encuestas", ha concluido.

Por su parte, CCOO ha entregado un documento con las principales reivindicaciones que esta organización sindical defiende para la ciudadanía malagueña. Ambas formaciones han coincidido en los temas abordados y han defendido como una prioridad la aprobación de un plan de emergencia social.

"El alto paro, los bajos salarios y el aumento de los precios han hecho que hoy haya más de 82.000 personas sin ningún tipo de ayuda"m ha lamentado, al tiempo que ha sido my crítico con el PP en el gobierno andaluz: "Hoy Málaga es más pobre que cuando este partido político llegó a este Gobierno hace ahora tres años y medio".

Así, ha asegurado que "el 51% de la población malagueña no llega a 900 euros al mes, y que de ella, más de la mitad cobra unos 428 euros, la gran mayoría mujeres. El poco empleo creado durante este tiempo ha sido temporal y con jornadas parciales. Hay mujeres incluso que solo están dadas de alta ocho horas a la semana. Muchas de ellas vienen a nuestro sindicato para que las podamos asesorar. Algunas cobran 158 euros mensuales. Son personas que viven bajo el umbral de la pobreza", ha relatado.

También ha criticado la gestión en educación, con el cierre de unidades, la falta de plazas o el no apoyo a la escuela pública. Finalmente, ha defendido la necesidad de que se apruebe un plan de choque contra la siniestralidad laboral, planes para todos los sectores productivos, plan de movilidad sostenible, plan de vivienda, así como de políticas de igualdad.