Por Andalucía critica estado de sanidad pública y acusa a Moreno de llevarla a "estado de deterioro planificado"

La coordinadora de IU Málaga, organización integrante de Por Andalucía y portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo - IU

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de IU Málaga, organización integrante de Por Andalucía y portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha tachado la situación de la sanidad pública como "lamentable" y ha acusado al prsidente de la Junta, Juanma Moreno, "de llevarla a un estado de deterioro planificado y deliberado".

También ha valorado que "ayer miles de andaluces y de andaluzas dieron un puñetazo encima de la mesa de Juanma Moreno para decirle que las andaluzas y los andaluces no estamos dispuestas a que sigan transfiriendo recursos públicos a la sanidad privada, mientras siguen creciendo las listas de espera, mientras tenemos una atención primaria absolutamente colapsada, o mientras que en hospitales como el Hospital Clínico de Málaga hay que esperar hasta 65 horas para que una persona que acude a urgencias pueda tener una cama".

Morillas ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, "ante esas movilizaciones multitudinarias que se han sucedido a lo largo y ancho de toda Andalucía, sale insultando a los manifestantes, diciendo que esto no es más que una campaña de la izquierda".

"Nosotros se lo decimos con claridad: Desde Por Andalucía vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acabar con ese plan deliberado para destruir la sanidad pública", ha sostenido.

Por último, Morillas ha incidido en que "nosotras queremos que se reviertan todos los conciertos con la sanidad privada, los que ha hecho el Partido Popular durante estos ocho años, pero también los que hizo el PSOE cuando gobernaba Andalucía. Tienen que revertirse todos los conciertos con la sanidad privada para que esos recursos se destinen, íntegramente, a la contratación de personal en la sanidad pública", ha concluido.