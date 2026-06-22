Por Andalucía defiende tasa turística para garantizar un retorno de los beneficios del sector a los municipios

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga - IU

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía defiende aplicar la tasa turística para que los municipios "dejen de subvencionar con sus servicios los beneficios de las grandes multinacionales".

Así lo ha señalado el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha señalado que "estamos en el inicio del verano y en los próximos días vamos a volver a ver cómo Andalucía se llena de turistas que vienen de todo el mundo y se vuelve a decir que Andalucía bate récord, que es el mejor destino turístico del mundo".

"Lo que no nos van a decir es el precio que están pagando los vecinos y vecinas de Málaga, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Sevilla, de tantas ciudades y pueblos andaluces por tener estos récords turísticos en nuestro verano", ha lamentado.

Valero ha criticado que "el precio que estamos pagando los vecinos y vecinas de toda Andalucía por este modelo turístico desenfrenado que lleva al colapso es el pago de unos alquileres insoportables, insostenibles, es tener unos servicios públicos absolutamente saturados y es tener unos centros históricos convertidos en parques temáticos de los cuales sacan beneficios fondos de inversión y grandes multinacionales".

Ha dicho que "este modelo es el modelo turístico del PP en el que siempre ganan las multinacionales, los grandes, y siempre lo paga la gente corriente, la gente que le cuesta poder vivir allá donde ha decidido vivir, pero que se ve, en este caso, en una situación de dificultad por esos elevados precios del alquiler, por esos servicios públicos saturados y por esa gentrificación".

Así, ha exigido "un retorno, cuanto menos, a los municipios de estos beneficios vigentes que está generando el turismo". "Este modelo del Partido Popular no genera retorno en beneficio para los municipios donde vive la gente", ha advertido.

En este sentido, ha añadido que "mientras esto ocurre, el Partido Popular bloquea la única medida que podría permitir retorno de beneficios a los municipios" como es la tasa turística.

Al respecto, ha dicho que es "una medida fundamental para una comunidad autónoma como Andalucía" donde en "el primer semestre de 2026 se cerró con más de 26,5 millones de pernoctaciones, un 4,3% más que el año anterior".

Ha precisado que Málaga es "la locomotora de este récord turístico", añadiendo que es "una locomotora indiscutible con diez millones de pernoctaciones y Sevilla le sigue con 4,2 pernoctaciones", por lo que "estamos hablando de que se están generando ingentes beneficios y no hay un retorno que se podría plantear con esta tasa turística". También ha dicho que las previsiones para este verano son al alza, por lo que se ha preguntado para quién va tan bien.

"Mientras en Barcelona la tasa turística se está aplicando y está sirviendo para financiar la bioclimatización de centros escolares; mientras en las Islas Baleares se aplica la tasa turística y se está utilizando para proteger espacios naturales; mientras en ciudades europeas como Venecia también se aplica la tasa turística y la están utilizando para el transporte público, para la limpieza de canales; nosotros vemos como en Andalucía nada, cero". "El PP bloquea la tasa turística", ha apostillado.

Al respecto, Valero ha señalado que "el beneficio que se genera se está quedando en las grandes cadenas hoteleras, en las grandes multinacionales" y los municipios, "que son quienes tienen que al final soportar toda esta presión turística y prestar servicios a vecinos y vecinas, no están recibiendo nada de esos beneficios, nada de ese retorno".

A juicio de Valero, "eso tiene que ver con que Moreno Bonilla está con los de siempre, con el lobby turístico". "Se está convirtiendo Andalucía en un paraíso para seguir sacando ingentes beneficios de la industria turística por parte de esas grandes multinacionales y, sin embargo, en un infierno para quienes quieren vivir en su tierra en Andalucía".

Para Por Andalucía, "la propuesta de la tasa turística no es ninguna ocurrencia, es sentido común", ha dicho y ha reiterado que "se está aplicando con eficacia en muchas ciudades y Andalucía debería también aplicarla".

Por ello, Por Andalucía va a seguir "peleando por esta medida de sentido común para que la Junta termine por aplicar una tasa que garantice un retorno de los beneficios del sector turístico a los municipios, a los vecinos y vecinas que están pagando, en este caso, las externalizaciones de una industria que genera ingentes beneficios", ha concluido.