Por Andalucía dice que Moreno "permite el saqueo" de las familias mediante la especulación energética y alimentaria - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha criticado la que ha considerado "pasividad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante la asfixiante subida de precios que sufren las familias, autónomos y pequeñas empresas andaluzas, y ha añadido que Moreno "permite el saqueo de las familias mediante la especulación energética y alimentaria".

"Ya estamos comprobando cómo la enésima guerra ilegal imperialista tiene sus efectos. Vemos cómo en los últimos días ha aumentado la gasolina más de 20 céntimos, también la electricidad, y veremos, que en los próximos días, el coste de la cesta de la compra va a aumentar, castigando así los bolsillos de los trabajadores y de las trabajadoras", ha expuesto Alba.

El líder de izquierdas ha alertado de que esto es una demostración "de que las guerras solo vienen para enriquecer a los bolsillos de una minoría cuando, por otro lado, castigan y generan sufrimiento a la inmensa parte de la población. Desde Por Andalucía lo tenemos claro: No a la guerra, y seguiremos trabajando para que se pare esta agresión por parte de Estados Unidos y de Israel que nunca debería de haberse cometido".

Además, Alba ha criticado que "PP y Vox han bloqueado recientemente el decreto de Escudo Social y el tope de precios en situaciones de emergencia, dejando a la ciudadanía desprotegida ante un mercado desbocado", y ha denunciado que "seis de cada diez euros del aumento de la recaudación por la inflación terminan en la Hacienda andaluza, pero Moreno prefiere dedicar ese dinero a propaganda en lugar de a ayudas directas para los sectores afectados".

"Pero, mientras tanto, entendemos que Moreno Bonilla debe dejar de hacer el avestruz y poner en marcha medidas que vengan a paliar, de alguna manera, los efectos de esta guerra a los trabajadores, a los autónomos y a todas las familias que puedan ser perjudicadas por este momento", ha declarado.

El candidato de la coalición de izquierdas ha apuntado que Por Andalucía realiza propuestas como regular los precios de los bienes de primera necesidad: "Vemos cómo en otros países de la Unión Europea ya se está poniendo topes y control a los combustibles. Le pedimos a Moreno y al PP que tomen nota y empiecen a controlar esos precios para ayudar a los sectores que van a estar muy castigados como son los autónomos y las pequeñas empresas".

Por último, Alba ha subrayado que "es intolerable que Moreno Bonilla se cruce de brazos mientras las grandes distribuidoras inflan sus márgenes de beneficio especulando con bienes básicos. Una de cada dos familias andaluzas no puede afrontar gastos imprevistos y una de cada seis ya se retrasa en el pago de recibos".

"Por eso, Moreno Bonilla debe dejar de mirar por los intereses de su partido y debe topar los precios del alquiler y de la vivienda para que la gente no tenga que elegir entre comer o tener un techo. La vivienda no puede ser una mochila más con la que cargar", ha concluido.