Por Andalucía exige en Málaga la gestión pública del 112 y critica la precariedad laboral en el servicio

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, y el candidato de Por Andalucía por la provincia, Ernesto Alba, han mostrado su apoyo a la plantilla del 112 durante la concentración convocada por CCOO en la que han criticado la privatización del servicio - IU MÁLAGA

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga y concejala en el ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, y el candidato de Por Andalucía por la provincia, Ernesto Alba, han mostrado su apoyo a la plantilla del 112 durante la concentración convocada por CCOO, en la que han criticado "la privatización del servicio, las condiciones laborales intolerables" que apuntalan el modelo 'low cost' de Moreno Bonilla y la falta de respuesta de la Junta de Andalucía ante una huelga indefinida que se mantiene desde marzo de 2025".

Morillas ha señalado durante la concentración: "Hay que cuidar a quienes nos cuidan, hay que proteger a quienes nos protegen en situaciones de emergencia. Acabamos de vivir dos situaciones trágicas en nuestra tierra, el accidente de Adamuz y los daños provocados por las sucesivas borrascas que han ocasionado miles de incidentes y de desalojos, y hemos podido comprobar que la labor que desempeñan los trabajadores del 112 es esencial para garantizar la seguridad de la población civil, mientras que las condiciones de precariedad en las que esta plantilla desarrolla su trabajo, con jornadas laborales extenuantes, son del todo intolerables".

La líder provincial de IU ha dicho que "la crisis climática que provoca situaciones meteorológicas extremas como las que hemos vivido forma ya parte de nuestra nueva normalidad. Por tanto, hay que fortalecer los servicios públicos, que son nuestra línea de defensa principal y la red de protección que nos brinda seguridad, pero el servicio del 112 continúa privatizado. Moreno Bonilla lo dejó fuera de la Agencia de Emergencia Pública Andaluza porque no lo considera un servicio esencial sino un nicho de negocio. Moreno mantiene al 112 en un modelo 'low cost' que precariza a los trabajadores y que le resta eficacia al servicio".

"Exigimos la gestión pública del 112, el primer eslabón que protege al ciudadano. Los trabajadores llevan en huelga indefinida desde marzo de 2025, luchando contra la privatización, y mientras, tenemos una Junta, gobernada por el PP, que hace oídos sordos y que se niega a que sean integrados en la agencia pública. Por tanto, no hay nada que celebrar. La gestión de la crisis no es una 'performance' estética, la gestión de la crisis exige prevención, recursos, inversión pública y proteger a quienes nos protegen".

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba , ha criticado que "Moreno quiere hacer de Andalucía un negocio. Esto es lo que está ocurriendo con los trabajadores de emergencias del 112 en nuestra tierra. Los trabajadores llevan desde marzo del 2025 huelga indefinida luchando contra la privatización de lo que es un servicio esencial para los andaluces".

Alba ha criticado que "Moreno Bonilla sigue con la idea de que los servicios públicos de Andalucía, lo que tiene que ser algo de todas y de todos y que sirva para cuidarnos a los andaluces y a las andaluzas, sigan perteneciendo a grandes empresas con el único fin de entenderlos como un negocio".

"Hoy se celebra el Día Europeo del 112 y le decimos a Moreno Bonilla que mientras los trabajadores estén en huelga, no hay nada que celebrar en Andalucía", ha dicho el candidato de la coalición por Málaga, que ha concluido exigiendo a la Junta de Andalucía que "se fortalezcan los servicios públicos que están deteriorando con el objetivo de darle a las grandes empresas lo que es de todas y de todos".