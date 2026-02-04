Por Andalucía e IU exigen la paralización del desahucio de las 62 familias de Manilva (Málaga)

La coordinadora comarcal de IU en la costa dle Sol Occidental, Victoria Morales, se ha reunido con algunas de las familias afectadas. - POR ANDALUCÍA / IU

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía e Izquierda Unida han exigido por carta a la Junta Andalucía, a la Diputación de Málaga y al Ayuntamiento de Manilva (Málaga) que intervengan y paralicen de inmediato el desahucio de 62 familias de esta localidad.

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, han criticado la "emergencia habitacional" que viven estas familias y han reclamado a la Junta "la activación urgente de un expediente de expropiación por interés general y medidas contundentes contra la especulación que garanticen el derecho a la vivienda".

Alba ha dicho que "una vez más, la especulación está destruyendo la vida de las familias trabajadoras en Andalucía. Es el caso de las 62 familias que pueden ser desahuciadas en Manilva. Estas familias no tienen otra alternativa habitacional y si no se para, irán a la calle por culpa de un fondo buitre".

Así, el candidato de Por Andalucía ha criticado que "la realidad es que los especuladores no crean riqueza, solo engordan sus bolsillos a costa de las familias trabajadoras. Mientras tanto, Moreno Bonilla y el PP actúan como marioneta de estos fondos buitres sin defender los intereses del pueblo andaluz. Moreno Bonilla ha creado un modelo económico donde ganan los que no trabajan ni crean riqueza".

"Desde Por Andalucía manifestamos nuestro apoyo a estas 62 familias de trabajadores de Manilva para que no los echen de sus casas, y exigimos a la Junta de Andalucía que actúe de forma urgente, iniciando desde AVRA un expediente de expropiación en base al interés general para que esas 62 familias estén protegidas", ha señalado Alba.

Por último ha pedido al presidente de la Junta "que haga frente a los especuladores que solo buscan dinero rápido sin importarles el daño a nuestro pueblo. Moreno Bonilla debe elegir entre los especuladores y los trabajadores y trabajadoras andaluces", ha zanjado.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, organización integrante de la coalición de izquierdas de Por Andalucía, Toni Morillas, también se ha mostrado contundente manifestando que "exigimos la paralización del desahucio de las 62 familias de Manilva. Es necesario poner freno a la especulación, activar la expropiación con fines sociales y garantizar la regulación democrática de precios para asegurar el derecho a la vivienda".

Morillas ha expuesto que "la situación que viven las 62 familias que tienen amenaza de desahucio para la próxima semana es de total emergencia. Todas las instituciones tienen que mover ficha para que este desahucio masivo, de familias con niños y niñas, no se produzca. No hay otra prioridad que la de garantizar el derecho a la vivienda en una provincia en la que los fondos de inversión especulan sin límites, dejando a familias en situación de absoluta vulnerabilidad y desprotección".

"Por eso hemos trasladado esta iniciativa exigiendo colaboración institucional máxima y colaboración social para paralizar este desahucio, para hacer frente a la especulación, y que se expropien esas viviendas incorporándolas al parque público para garantizar una solución habitacional a las 62 familias en riesgo", ha subrayado Morillas.

La coordinadora provincial de IU también ha incidido en que "es necesario prohibir la especulación y poner en marcha medidas autonómicas y municipales para ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler social, utilizando todos los medios que tienen a disposición las instituciones, incluida la expropiación al fondo de inversión por razones de emergencia social".

Por último, ha criticado que "la Junta, lamentablemente, opera en sentido opuesto, ha convertido nuestros pueblos y ciudades en una barra libre para especuladores y fondos de inversión, dejando en la cuneta a las familias que más necesidades tienen. La situación de las 62 familias de Manilva y de las vecinas del bloque 15 de la Avenida de Europa, en Málaga tienen un denominador común; emergencia habitacional, fondos buitres y desprotección por parte de las instituciones que debieran velar por su derecho a la vivienda. Por eso exigimos la paralización inmediata del desahucio de estas familias y la puesta en marcha de medidas como la expropiación que garanticen el derecho a la vivienda".

Por último, la coordinadora de IU en comarca de la Costa del Sol Occidental, Victoria Morales, ha denunciado también que "en Manilva se está dando otro claro caso de especulación inmobiliaria que está provocando que no se garantice el derecho a la vivienda de 62 familias".

Morales ha incidido en que "un fondo buitre vuelve a apropiarse de unas viviendas que llevan usando 62 familias con su contrato de alquiler, viendo cómo la especulación está haciendo que sean expulsadas. Exigimos tanto a la Junta como al Ayuntamiento de Manilva y a la Diputación, que articulen todo tipo de herramientas para recuperar esa urbanización y así tener capacidad para tener vivienda pública y ponerla a disposición de aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a disposición del derecho de la vivienda y garantizar la situación de convivencia en Manilva".