Por Andalucía Málaga apunta a la vivienda como la "principal causa" de "desigualdad y vulnerabilidad social"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha señalado en la mañana de este miércoles que "la vivienda es el principal problema de la ciudadanía andaluza", puesto que "los altos precios tanto de compra como de vivienda y el aumento de los costes de la misma hacen que sea hoy la principal causa de desigualdad y de vulnerabilidad social".

En este sentido, Alba ha criticado que "los precios de compra de alquiler han llegado a alcanzar aumentos entre el 50 y el 70 por ciento en las principales ciudades andaluzas", mientras que, con los precios actuales, "solo el diez por ciento de la oferta de vivienda en alquiler está hoy al alcance de las familias andaluzas con ingresos medios".

"A esto hay que sumar la situación actual de un número creciente de hogares. Uno de cada cinco, por ejemplo, tienen problemas para mantenerse al día con los recibos y con el pago de hipoteca y alquiler. Una situación que se puede ver agravada por la terminación de casi 90.000 contratos de alquiler en 2026", ha agregado Alba.

Asimismo, el candidato de la coalición de izquierdas ha subrayado que "esta situación no es el resultado de un fenómeno meteorológico imprevisible, es el resultado de un modelo impuesto por el PP de Moreno a nivel autonómico y local y eso hay que decirlo claramente", al tiempo que ha apostillado que el presidente de la Junta "ha puesto una barra libre para especuladores y rentistas para que se forren con la vivienda".

"No es casual que cuatro de cada diez viviendas en Andalucía se compren a tocateja, y que solo tres de cada diez viviendas que se adquieren con hipotecas se destinen a un uso habitacional", ha afeado. Al hilo, ha añadido que "cuando hablan de falta de oferta, las derechas no dicen que oferta falta y para quién. Por eso nosotras reivindicamos viviendas para vivir y no para especular".

En esta línea, Alba ha criticado que el presidente del Gobierno andaluz, además, se comporta "como el perro del hortelano", ya que "no solo no actúa para solucionar el grave problema de acceso a la vivienda, sino que tampoco dejar actuar al Gobierno, boicoteando, la aplicación de la Ley de Vivienda en Andalucía y negándose a declarar las zonas tensionadas y establecer topes de precios del alquiler, así como prevé la ley".

Alba ha incidido en que "este boicot se ha visto también en la concesión de las prestaciones de ayudas al alquiler y en el bloqueo sistemático por parte del PP Andaluz hacia cualquier iniciativa mirada a proteger la ciudadanía frente a la agresividad de rentistas y especuladores". En este sentido, ha apuntado que "el PP nunca se equivoca de bando, siempre se posiciona del lado de estos y en contra de los intereses de la ciudadanía y de las familias andaluzas".

"La única manera para avanzar en materia de vivienda y garantizar su acceso al conjunto de la ciudadanía es echando al PP y sus políticas del Gobierno de la Junta y solo con un Por Andalucía fuerte se puede conseguir", ha declarado al respecto, mientras que ha defendido que son "los únicos capaces de dar una respuesta seria al problema de la vivienda y lo hemos demostrado tanto en nuestra firme oposición en el Parlamento andaluz como en la acción directa en el Gobierno de España".

Por estos motivos, Alba ha abundado que "con voluntad política es posible solucionar el problema de la vivienda, que necesita de políticas a corto, medio y largo plazo". Al hilo, ha afirmado que "es absurdo" la "falsa disyuntiva que quieren imponer las derechas entre regular el mercado y construir más vivienda", mientras que ha asegurado que "es evidente que hay que ampliar el parque de viviendas públicas en alquiler, pero nosotros también reivindicamos que hay que actuar ya en la que es una emergencia habitacional".

Por último, el candidato de Por Andalucía ha concluido asegurando que van a garantizar "la aplicación inmediata de la ley de vivienda para regular el mercado y topar los precios del alquiler, una moratoria y regulación estricta de viviendas turísticas y alquileres de temporada, y viviendas para vivir y no para especular a través de una fiscalidad que consiga desincentivar que se hagan negocios con este derecho básico".

En suma, desde Por Andalucía en la provincia de Málaga animan a las 25.000 familias, aproximadamente, a las que les caduca el alquiler en 2026 y que pueden ser víctimas de "subidas abusivas" del alquiler a que soliciten la prórroga aprobada por el Consejo de Ministros, ya que el decreto está en vigor y es su derecho.