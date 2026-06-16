Por Andalucía pide a Junta que "asuma su responsabilidad" y "se tome en serio la emergencia habitacional"

El parlamentario andaluz de Por Andalucía, Ernesto Alba. - POR ANDALUCIA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha señalado que "todo parece indicar que en el segundo semestre del 2026 se puede transformar en una pesadilla para miles de familias en alquiler en la provincia de Málaga".

"Todavía no somos conscientes del impacto que puede tener la actual falta de protección de los inquilinos por la inacción del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos frente a las operaciones especulativas", ha advertido en un comunicado, por lo que ha exigido a la Junta que "asuma su responsabilidad y se tome en serio la emergencia habitacional y que garantice, junto con los ayuntamientos, soluciones inmediatas y sostenibles para las familias que están al borde de un desahucio".

Alba ha señalado que hay dos grupos que están "siendo particularmente golpeados por la emergencia habitacional, entre ellos los jóvenes", que "no pueden emanciparse, debiendo dedicar de media el 100% de sus ingresos para alquilar una vivienda".

"Tampoco pueden ahorrar lo suficiente para meterse en una hipoteca y están viviendo con frustración la ausencia de alternativas habitacionales accesibles", ha continuado.

El segundo grupo al que se ha referido son las familias trabajadoras en régimen de alquiler, que "sufren sobre su piel las operaciones especulativas y las subidas de hasta un 80% del precio del alquiler, subidas insostenibles hasta para hogares con ingresos estables".

"Tener trabajo no te libra de poder quedarte en la calle o de sufrir un desahucio. Lamentablemente lo hemos visto en las últimas semanas en los casos de desahucio que los vecinos y vecinas hemos intentado, y a veces conseguido, frenar o paralizar. Hemos comprobado que detrás de los titulares hay personas de carne y hueso, que son víctimas de una situación de la cual no son responsables", ha criticado.

El diputado por Málaga ha señalado que esta situación "va a ir a más" y "solo va a agravarse si no se actúa desde las instituciones competentes".

Ha remarcado que "la regulación de precios y el tope del alquiler empiezan a tener sus efectos positivos ahí donde se aplica" y que la decisión de la Junta "de no aplicar la regulación de precios del alquiler y no declarar gran parte de los grandes municipios de la provincia como zona tensionada, hace a Moreno y al PP cómplices y responsables directos de los desahucios que se dan y que se darán en la provincia".

Por último, Alba ha incidido en que "desde Por Andalucía exigimos a la Junta que asuma su responsabilidad y se tome en serio la emergencia habitacional y que garantice, junto con los ayuntamientos, soluciones inmediatas y sostenibles para las familias que están al borde de un desahucio".

"Es indecente que quien con sus políticas es el principal responsable de esta situación no haga nada para atender a las consecuencias de las mismas. Con la manifestación del 27J en Málaga, que auguramos que será masiva, Moreno Bonilla va a volver a comprobar que sus políticas de vivienda no tienen el respaldo mayoritario de la ciudadanía y que hay una mayoría que pide regulación de precios, intervención del mercado y el fin de la trama especulativa que el PP tiene montada en toda la provincia de Málaga", ha concluido.