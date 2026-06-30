Andalucía Play Fest afianza el liderazgo de Málaga como referente nacional de la industria del videojuego

Presentación Andalucía Play Fest - FYCMA

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá del 3 al 5 de julio la celebración de Andalucía Play Fest, un nuevo evento que integra bajo una misma marca tres de las principales citas del ecosistema del videojuego de la ciudad: los Premios Iris Games, Guadalindie y RetroPixel Málaga.

Un encuentro que nace para conectar iniciativas, sumar esfuerzos y crear una plataforma común capaz de reforzar el ecosistema del videojuego desde una visión compartida entre industria, instituciones y comunidad, contribuyendo a afianzar la proyección nacional de Málaga como hub estratégico del videojuego.

En la presentación han intervenido Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga; María Casado, presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual; Lucía Cordero, secretaria de MálagaJam y portavoz de la organización de Guadalindie, y Francisco Javier González, presidente de Altair y portavoz de la organización de Retropixel.

Todas las actividades desarrolladas en el marco de Andalucía Play Fest tendrán lugar en en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga, espacio en el que convivirán los contenidos y el público de las tres iniciativas.

Cada uno de los eventos mantendrá su identidad, programación y personalidad propias, pero coincidirá por primera vez en espacio y tiempo, dando lugar a una propuesta conjunta de mayor alcance.

Esta confluencia permitirá ofrecer una experiencia más completa tanto para profesionales como para aficionados, integrando una amplia zona expositiva compartida, un programa de conferencias y contenidos especializados, espacios demo para probar videojuegos, reuniones sectoriales y un área profesional orientada al networking, favoreciendo nuevas conexiones entre organizadores, empresas, desarrolladores, instituciones y comunidad.

Por un lado, la gala de los Premios Iris Games, que se desarrollará el 3 de julio, es el certamen nacional de referencia que reconoce anualmente el talento, la innovación y la excelencia creativa de los estudios de videojuegos.

En su segunda edición, la cita aumentará su aforo hasta las 900 personas, convirtiéndose en la gala más multitudinaria celebrada hasta la fecha. La producción apostará por un formato dinámico y cuidado, con un gran despliegue audiovisual y actuaciones en directo, y contará con la comunicadora y especialista en videojuegos Maya Pixelskaya y el periodista y presentador de televisión Rodrigo Vázquez como conductores de la ceremonia.

La inscripción para asistir es gratuita a través de la web de Premios Iris. El certamen está organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía y de la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte de Andalucía-Turismo Andaluz, que actúan como Premium partners. Cuenta con Fundación Unicaja como Adamantium partner.

A su vez, Guadalindie volverá a Fycma para celebrar su tercera edición los días 3 y 4 de julio. Impulsada por la Asociación MálagaJam, esta feria profesional centrada en el videojuego independiente conectará a estudios, publishers, inversores y talento emergente para dar visibilidad a nuevos proyectos y fortalecer el ecosistema independiente.

La directora, escritora y diseñadora del estudio 'The Fullbright Company', Karla Zimonja, y la compositora, ingeniera de sonido y actriz Chipzel forman parte del destacado grupo de expertos que participará en el programa de contenidos.

Por último, RetroPixel Málaga, evento dedicado a la cultura del videojuego clásico y los sistemas históricos, reunirá actividades, exposiciones y conferencias vinculadas al patrimonio digital y la preservación tecnológica.

Del 3 al 5 de julio, esta cita cultural, solidaria y gratuita permitirá conocer la historia de la informática, los orígenes de los microordenadores, los ordenadores personales y las videoconsolas, así como la evolución de los videojuegos durante los últimos 40 años. RetroPixel Málaga está coordinado por la Asociación Lúdico Técnica de Aficionados a la Informática Retro.

Con este nuevo formato, la innovación contemporánea y la cultura retro convergen para conectar a los principales agentes de la industria del videojuego con creadores emergentes, estudiantes, aficionados y nuevos públicos.

La jornada del viernes 3 de julio estará orientada principalmente a los profesionales del sector, que encontrarán un espacio para descubrir proyectos innovadores, generar oportunidades de negocio, compartir conocimiento y establecer nuevas alianzas, culminando con la celebración de la gala de los Premios Iris Games.

Durante el sábado 4 y el domingo 5, Andalucía Play Fest abrirá también sus puertas al público general con una programación dirigida a aficionados y familias que permitirá descubrir el universo del videojuego desde múltiples perspectivas, combinando innovación, creatividad, entretenimiento y patrimonio digital.

Andalucía Play Fest representa además un modelo de colaboración entre instituciones públicas, asociaciones y sector privado para seguir impulsando una industria con un enorme potencial de crecimiento, innovación y generación de talento.

Con esta iniciativa, Málaga continúa reforzando su liderazgo nacional en el ámbito del videojuego y avanza en su posicionamiento como uno de los principales polos de esta industria en España y un referente emergente en el sur de Europa.

Andalucía Play Fest es una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales; junto a la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, que impulsa Premios Iris Games; MálagaJam, organizadora de Guadalindie; y la Asociación ALTAIR, responsable de Retropixel.

El proyecto cuenta además con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como de los principales partners de cada uno de los eventos.