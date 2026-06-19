Por Andalucía reclama red pública de 0-3 años ante "el deterioro" al que Moreno "arrastra" a escuelas infantiles

El parlamentario andaluz por Málaga de Por Andalucía, Ernesto Alba, en una imagen de archivo. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por Málaga de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha criticado, tras asistir a la concentración convocada por las educadoras de cero a tres años en la plaza de la Marina de la capital que "el modelo de descontrol de Juanma Moreno sobre las escuelas infantiles en Andalucía está llegando a un punto de colapso".

Alba ha manifestado que "las educadoras de cero a tres años se están manifestando por la situación que están viviendo en sus centros de trabajo" y ha incidido en que "Moreno está privatizando toda la escuela infantil, toda la escuela infantil en Andalucía pertenece a concertados y la infrafinanciación que está teniendo la propia educación infantil está llevando a que estos centros estén cerrando y que la precariedad que están sufriendo en términos laborales las trabajadoras sea en estos momentos abusiva".

Así, ha mostrado el apoyo desde Por Andalucía "a estas trabajadoras, que son educadoras, no son cuidadoras, y están reivindicando cuestiones básicas, ya no solamente en términos profesionales para su calidad de vida como trabajadora, sino también para los padres y para las madres como que haya ratios más bajas para que puedan atender mejor a nuestros hijos, que los niños con necesidades educativas especiales tengan recursos para poder desarrollar su personalidad de manera digna en igualdad de oportunidades que otros niños y que tengan unas condiciones laborales dignas para poder elaborar su trabajo".

También Alba ha subrayado que "en Por Andalucía lo tenemos claro que hay dos cuestiones muy básicas. En primer lugar es importante que en Andalucía se construya una red pública y universal de centros educativos infantiles de cero a tres años. Y en segundo lugar, unas condiciones laborales dignas para todo el profesorado, para todas las educadoras, para que desarrollen con la máxima dignidad su trabajo y para que, además, nuestros hijos y para nuestras hijas, puedan tener su educación garantizada".

De igual modo, el parlamentario de Por Andalucía ha recordado que "resulta especialmente significativo que fondos destinados a la creación de plazas públicas de educación infantil, en torno a cinco millones de euros, fueran desviados hacia otras actuaciones".

Por último, Alba ha señalado que "lo que está en juego no es solo la viabilidad de las escuelas infantiles, sino el modelo de educación que queremos: uno basado en el mercado, frágil y desigual, o uno público, sólido y garantista. Y cuando un gobierno opta por medidas que debilitan la red existente en lugar de fortalecerla, no estamos ante un error de gestión, sino ante una decisión política con consecuencias profundas para el presente y el futuro de la educación en Andalucía", ha concluido.