Angélica Gómez indaga en el libre albedrío ambientando el mito de Edipo en un mundo de cyborgs, humanos y big data

MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Angélica Gómez indaga sobre el libre albedrío ambientando el mito de Edipo en un futuro indeterminado, un mundo de cyborgs, androides, humanos, algoritmos y big data en el que se desenvolverá la trama de la tragedia griega.

La propuesta de la autora y directora para Factoría Echegaray, 'Código Edipo', está en pleno proceso de ensamblaje, con Cynthia García encarnando a dos personajes contrapuestos, Ella (Yocasta en el original de Sófocles) y la Esfinge, Higinio Rodríguez-Bueno dando voz y cuerpo a Hans Ropos (el trasunto de Edipo) y Cristian Ávila en el papel del Androide y el Oráculo.

La apuesta de Angélica Gómez por revisar la leyenda del rey de Tebas desde un prisma transhumanista, cibernético y futurista está en las tablas del Teatro Echegaray en sus últimos días de ensamblaje después de haberse precocinado las anteriores semanas en la sala de ensayos de Bodegueros 38. El martes 24 de mayo verá la luz en el Teatro Echegaray, que acogerá doce funciones hasta el 5 de junio, han indicado desde el Teatro en un comunicado.

'Código Edipo' hunde sus raíces en la versión de Sófocles, Edipo rey, y mantiene algunas de las claves de estructura dramática de la tragedia clásica griega, como la participación de un coro, que interpretan los tres actores, o la manera que tienen los personajes de expresarse, dando la información en vez de la acción, aunque con una notable actualización para dotar de dinamismo y de una potente estética a la puesta en escena.

"Código Edipo está basada en Edipo rey, que voy a intentar transportar hacia el futuro pensando en qué sucedería si Sófocles la hubiera escrito dentro de 300, 600 o más años", ha explicado Angélica Gómez, que está preparando para la productora municipal una "fantasía" en la que se ha permitido el "lujazo" de imaginarse cómo lo habría hecho el poeta trágico griego.

Asimismo, ha detallado que "estamos jugando con esa visión de futuro, con cómo serían esos personajes, cómo se adaptarían al medio, cómo el medio influiría en su filosofía, en su manera de entender la maternidad, un tema fundamental de la obra, y sobre todo la libertad, el libre albedrío. En suma, estamos indagando en cómo afectan los agentes externos al libre albedrío y cómo se comportarían los personajes en esa situación".

La clave y lo distintivo de la obra de Factoría Echegaray es que dinamiza el mito enclavándolo en el futuro y con una imagen y una estética muy impactantes. Gómez y su equipo están trabajando para ofrecer al espectador imágenes que se le queden marcadas en la retina, con un apoyo fundamental de las luces, diseñadas por Carlos Alarcón, y de un vestuario ideado por Bárbara Balloqui y la propia directora que ha sido construido más que cosido.

La autora y directora malagueña ha partido de dos referentes fundamentales: el Romanticismo, ejemplificado en la imagen del ser humano admirando la belleza y el misterio de la naturaleza que transmite el cuadro de Caspar David Friedrich El caminante sobre el mar de nubes, y el cyberpunk, que también incide en la idea de lo sublime pero en su caso "ante la naturaleza destruida, ante la nada, ante lo árido".

El resultado que verá el espectador es una obra muy luminosa construida en tonos blancos --en vez de la oscuridad que predica el cyberpunk--, en la que "menos es más" y que se apoya en los audiovisuales de Jorge Acanto, las coreografías de Valentine Rochat y Cristian Ávila y la ambientación sonora de Alfonso Millán Quintana.

De hecho, han señalado, la música es parte imprescindible de un montaje en el que se escuchará a los Radiohead de Ok Computer y a Kate Tempest, se utilizarán los sonidos del videojuego God of War y se oirá The hidden church, de Armand Amar.

Además, Angélica y su equipo, en el que también es una pieza fundamental Manuel Collado en la asistencia de dirección, se han empapado de múltiples referentes para construir su versión. En Código Edipo late la influencia de los célebres teclados del Vangelis de Blade Runner, de las composiciones de Pascal Dusapin o de temas de Gorillaz, Prodigy o System of a Down.

Las entradas ya están a la venta, 15 euros precio único, con oferta de dos entradas por el precio de una en los pases de martes, miércoles y jueves.

'Código Edipo' cerrará la Temporada 2021-22 de Factoría Echegaray, una iniciativa de Málaga Procultura que presenta desde 2018 Unicaja Banco. Esta sexta temporada comenzó en el último cuatrimestre de 2021 con Los Ignífugos, El arte de perder cada día y Fueron nosotros, y ha estrenado en 2022 Esperando a míster Bojangles y Heart-Shaped Box, que estuvo en cartel hasta el pasado sábado 7 de mayo.