Antequera acogerá una exposición de más de 70 imágenes y documentos históricos de municipios de la comarca

Presentación de las actividades por la Semana Internacional de los Archivos. - AYTO ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Antequera (Málaga) acogerá en el Paseo Real, desde el 9 hasta el 30 de junio, una exposición de reproducciones de 73 imágenes y documentos históricos de municipios de la comarca dentro de las actividades organizadas por el Archivo General de la Diputación de Málaga con motivo de la celebración de la Semana Internacional de los Archivos (SIA).

La diputada provincial responsable del Archivo General de la Diputación de Málaga, María del Carmen Martínez, ha presentado este jueves las actividades junto al concejal de Cultura y Gestión del Patrimonio Histórico de Antequera, José Medina; y al director del Archivo Histórico Municipal y del Museo de la Ciudad de Antequera, José Escalante.

Martínez ha explicado que la celebración de este año se centra en la comarca de Antequera, porque es un territorio muy rico en patrimonio documental relacionado con cultura, tradiciones y acontecimientos históricos.

Ha incidido en que la Semana Internacional de los Archivos pretende servir para concienciar a la ciudadanía sobre el papel fundamental que desempeñan los archivos en la conservación de los documentos, la historia y la identidad de los pueblos.

La Diputación de Málaga ha organizado también para el 9 de junio visitas al Archivo Municipal de Antequera, el Museo de Arte de la Diputación (MAD), ubicado en la Casa de Los Colarte, y el Museo de la Ciudad de Antequera.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

La exposición de imágenes y documentos históricos en el Paseo Real de Antequera, titulada 'SIA 2026. La comarca de Antequera y su patrimonio documental', ha contado también con la colaboración de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y de los ayuntamientos de Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción.

Por ejemplo, se expondrán reproducciones de documentos de Antequera de los siglos XV, XVI y XVII, como un privilegio concedido a la ciudad en 1448 por el Rey Juan II de Castilla y León o el cantoral que contiene canto llano del oficio divino y de la misa destinados a la festividad de la Asunción de la Virgen de 1570.

De Casabermeja, figurará el 'Pleito del Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Casabermeja con el Concejo Justicia y Regimiento de la ciudad de Málaga sobre el término y jurisdicción de dicha villa', datado en 1634.

Otros documentos de interés, según han señalado, son el 'Decreto por el que se levanta la prohibición de extraer sal de la Laguna de Fuente de Piedra y se regula el fisco de las extracciones', de 27 de julio de 1854; y el 'Expediente de Subasta de los ramos de Aceyte, Jabon, Vino, Vinagre y Alcabala del Viento para el próximo año de 1829', documento más antiguo conservado en el archivo de Humilladero.

También, de Mollina el 'Acta Capitular en la que se acuerda la numeración de casas y rotulación de calles y necesidad de ampliar la Iglesia con otra nave', de 13 de mayo de 1860; y un dibujo autógrafo de Rafael Alberti como pregonero de la feria de la vendimia 22 de septiembre de 1989.

Y de Villanueva de la Concepción el decreto de 2009 por el que se aprueba la segregación del núcleo de población de Villanueva de la Concepción del término municipal de Antequera para su constitución en nuevo municipio.