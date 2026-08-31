Antequera (Málaga) protege y poner en valor la Ciudad Romana de Singilia Barba

Archivo - Ciudad Romana de Singilia en Antequera (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

La Ciudad Romana de Singilia Barba da un nuevo paso para su protección y puesta en valor. Así, el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha informado favorablemente de la licencia municipal para las actuaciones de conservación y protección del yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica, con un presupuesto de ejecución material de 380.099,33 euros.

La actuación contempla trabajos de limpieza y consolidación de los restos, instalación de un vallado de protección, acondicionamiento de accesos e itinerarios de visita y colocación de elementos de señalización y divulgación, ha indicado el Ayuntamiento de Antequera en un comunicado.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha valorado "el compromiso" de la Consejería de Cultura con Singilia Barba y ha señalado que "estamos ante una actuación largamente necesaria que permitirá proteger de manera efectiva el yacimiento y comenzar a ponerlo en valor como merece".

Barón ha destacado que "la inversión de la Junta de Andalucía supone un paso decisivo para que Singilia Barba deje de ser un patrimonio conocido fundamentalmente por los especialistas y pueda avanzar hacia un espacio protegido, conservado y preparado para su conocimiento y visita".

Asimismo, el alcalde ha subrayado "la importancia" de la colaboración entre administraciones: "El Ayuntamiento cumple ahora con su responsabilidad urbanística, facilitando la ejecución de una actuación impulsada por la Consejería de Cultura, y lo hacemos con la satisfacción de que una parte esencial de nuestra historia romana vaya a recibir finalmente la atención y protección que merece".

Los informes técnico y jurídico municipales han concluido favorablemente respecto a la actuación, considerándola compatible con el planeamiento urbanístico vigente y estableciendo las condiciones necesarias para garantizar su correcta ejecución.

El proyecto incorpora, además, medidas específicas para garantizar la conservación arqueológica durante las obras, entre ellas la limitación de los movimientos de tierra y la supervisión especializada de los trabajos.

Por último, el Ayuntamiento ha valorado que, con esta actuación, Singilia Barba "avanza hacia una nueva etapa de protección, conservación y puesta en valor, sumándose a la riqueza arqueológica que convierte a Antequera en uno de los grandes referentes patrimoniales de Andalucía".