Antequera ofrecerá este fin de semana pases del corto documental sobre los diez años como Patrimonio Mundial

El MVCA ofrecerá este fin de semana doce pases públicos del corto documental 'El Día que Hicimos Historia: 10 Años como Patrimonio Mundial' - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El salón de actos del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) acogerá este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio un total de doce pases abiertos al público del corto documental 'El Día que Hicimos Historia: 10 Años como Patrimonio Mundial'.

Las proyecciones tendrán lugar cada jornada a las 11,00, 12,00, 13,00 y 14,00 horas, formando parte de la programación complementaria del Andalucía Antequera Light Fest que se celebra este fin de semana en la ciudad malagueña.

Con el objetivo de preservar su futuro recorrido por festivales cinematográficos de ámbito provincial, autonómico y nacional, el documental no será difundido inicialmente de forma abierta a través de páginas web o redes sociales, por lo que estos pases especiales en el salón de actos del MVCA permitirán que antequeranos y visitantes puedan conocer una producción que reconstruye uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de la ciudad.

El corto documental fue estrenado en la tarde-noche de este pasado miércoles 15 de julio en el salón de actos del MVCA, coincidiendo exactamente con el día del décimo aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la Unesco, reconocimiento aprobado el 15 de julio de 2016 durante la celebración en Estambul del 40 Comité del Patrimonio Mundial.

Previamente a la proyección tuvo lugar una rueda de prensa protagonizada por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la periodista y directora del documental, Rocío Moltó. También estuvieron presentes la actual teniente de alcalde delegada de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; el primer teniente de alcalde, Juan Rosas, quien en 2016 era responsable municipal del área de Patrimonio Mundial y formó parte de la delegación antequerana desplazada hasta Estambul; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio García Acedo; y el exalcalde de Antequera Paulino Plata, quien fuera también consejero de Cultura de la Junta de Andalucía.

Barón agradeció a Rocío Moltó "la iniciativa de idear y dirigir de manera altruista este proyecto conmemorativo" y destacó "el esfuerzo desarrollado para recuperar y ordenar testimonios y materiales audiovisuales de unos acontecimientos ocurridos hace ya una década".

El regidor definió el resultado como "un trabajo muy profesional y muy riguroso", al tiempo que subrayó "la dificultad de reunir imágenes, documentos e informaciones procedentes de numerosas personas, instituciones y medios de comunicación".

También recordó que aquel 15 de julio de 2016 "estuvo marcado tanto por la alegría de la declaración como por los inesperados acontecimientos derivados del intento de golpe de Estado producido en Turquía apenas unas horas después".

Con una duración aproximada de 35 minutos, 'El Día que Hicimos Historia' reconstruye la larga aspiración colectiva que culminó con la inclusión del Sitio de los Dólmenes en la Lista del Patrimonio Mundial y las intensas horas vividas posteriormente por la delegación antequerana desplazada a Estambul.

Por su parte, Moltó explicó que el proyecto "nació de la necesidad de conservar y divulgar lo sucedido aquel día", considerando "justo y necesario que quedase recogido y documentado para que todo el mundo pudiera conocerlo".

La periodista afincada en Antequera avanzó además su intención de presentar la obra en distintos festivales de la provincia de Málaga, Andalucía y el resto de España, contribuyendo así a proyectar el nombre de Antequera y la relevancia universal de su patrimonio.

El documental se articula a través de diez testimonios que ofrecen una visión completa de los acontecimientos. Nueve de sus protagonistas estuvieron en Estambul en julio de 2016, mientras que otro permaneció en Antequera informando desde la ciudad.

Las personas entrevistadas son la actual teniente de alcalde delegada de Turismo y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián; el humorista gráfico Ángel Idígoras; el entonces gerente de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal; el que fuera director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga en 2016, Elías Bendodo; Elisa de Cabo, representante del Ministerio de Cultura en Estambul; Juan Rosas, concejal delegado de Patrimonio Mundial en 2016; el alcalde, Manuel Barón; el presentador de Tele Antequera en 2016 Paco Peramos; y la que fuera consejera de Cultura de la Junta en el momento de la declaración, Rosa Aguilar.

Tras la proyección inaugural se celebró una mesa redonda moderada por la propia Rocío Moltó. En ella participaron el Manuel Barón, Bartolomé Ruiz, Matilde de Talavera --integrante también de la delegación desplazada a Estambul-- y José Ramón Carmona, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera en 2016, quien permaneció en la ciudad durante aquella histórica jornada.

El estreno permitió recordar no solo la trascendencia del reconocimiento concedido por la Unesco, sino también el trabajo desarrollado durante años por instituciones, técnicos, investigadores y representantes de la sociedad antequerana para convertir en realidad el sueño de que los Dólmenes de Menga y Viera, el Tholos de El Romeral, la Peña de los Enamorados y El Torcal fueran reconocidos como un conjunto cultural y natural de excepcional valor universal, a la altura de los yacimientos de Altamira y Atapuerca en nuestro país.