Antonio Orozco llena en Málaga los dos pases de 'Único. Segunda temporada'

Publicado 02/10/2018 15:00:36 CET

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante Antonio Orozco llegará este miércoles y jueves al Teatro Cervantes para ofrecer dos sesiones, con el lleno asegurado, de su nueva gira 'Único. Segunda temporada'.

Tras el éxito conseguido con 'Único', una extensa 'tournée' que comenzó en el año 2013 y acabó en el 2016, el intérprete barcelonés repite llenos con 'Único. Segunda temporada', un viaje "muy especial" que ha programado cien únicas funciones en todo el territorio español y que hace tiempo que ha agotado el papel de sus dos paradas en Málaga, han explicado desde el Teatro Cervantes a través de un comunicado.

Así, a las 20.00 horas del miércoles 3 y del jueves 4 de octubre comenzará este espectáculo que, según Orozco, "no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía".

La sesión cuenta con la dirección musical de John Caballés, que toca también la guitarra, teclado y hace coros y firma asimismo junto al pianista y corista J.J. Caro los arreglos musicales. Los intérpretes Albert Riballo y Ángela Puertas, el batería Marcos Orozco y el guitarrista Pedro Javier Hermosilla completan el elenco de 'Único. Segunda temporada'.