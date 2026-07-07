Antonio Sevilla destaca que gracias a Vox el pacto de Gobierno andaluz "responde a problemas reales de los malagueños"

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, y la pacto, junto a la también diputada andaluza Rocío Marín. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha defendido este martes el acuerdo de Gobierno entre PP y su formación en Andalucía y ha asegurado que se trata de un pacto que "tiene consecuencias directas para la vida de los malagueños" y "responde a los problemas reales" de los ciudadanos de la provincia.

"Málaga no puede seguir siendo una provincia de oportunidades solo para quien viene con gran capacidad económica desde fuera, mientras los malagueños tienen cada vez más dificultades para comprar una vivienda, formar una familia, moverse por su provincia o acceder a ayudas públicas", ha dicho Sevilla que ha presentado las medidas más destacadas para la provincia incluidas en ese pacto, junto a la también parlamentaria de Vox Rocío Marín.

En este sentido, el dirigente provincial de Vox ha defendido que el partido "ha puesto sobre la mesa medidas que responden a los problemas reales de la calle: más vivienda, prioridad para quienes tienen arraigo, apoyo a la natalidad, control del gasto vinculado a la inmigración ilegal, defensa de la propiedad privada, refuerzo del transporte y una apuesta clara por el agua y las infraestructuras hidráulicas".

Sevilla ha situado la vivienda como "probablemente el mayor problema social de la provincia de Málaga", donde "miles de jóvenes, familias trabajadoras y malagueños de toda la vida no pueden acceder a una vivienda en su propio municipio". Ha destacado que Vox ha introducido "medidas para aumentar la oferta, facilitar el acceso a la vivienda protegida y garantizar que las ayudas públicas lleguen primero a quienes tienen arraigo real en Andalucía".

Entre estas medidas figura la modificación de la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía para agilizar los procesos urbanísticos y revisar o reducir cargas urbanísticas, regulatorias y fiscales y se contempla la construcción de 20.000 viviendas protegidas, una medida que Sevilla califica de "esencial para responder al déficit de vivienda pública y protegida, especialmente, en provincias tensionadas como Málaga".

Asimismo, Vox "ha introducido la prioridad nacional y el arraigo real en el acceso a vivienda protegida y alquiler social", criterios que "tendrán en cuenta la vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa, con un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler". "Vox defiende que los malagueños no pueden ser extranjeros en su propia tierra. La vivienda protegida y las ayudas públicas deben priorizar a quienes viven, trabajan, pagan impuestos y tienen arraigo real en Andalucía", ha declarado.

Según Sevilla, el acuerdo también excluye del acceso a vivienda pública a quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años porque "quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede ser premiado después con vivienda pública". También ha señalado las medidas en materia fiscal.

Además, ha dicho que se contempla "estudiar fórmulas fiscales jurídicamente viables para disuadir compras extranjeras especulativas y operaciones extractivas de fondos o sociedades que encarecen la vivienda, acaparan suelo residencial o expulsan a la población local".

Sevilla también ha puesto el foco en la sanidad malagueña, porque "miles de vecinos sufren retrasos para ser atendidos, listas de espera en consultas, pruebas diagnósticas y operaciones, falta de profesionales en Atención Primaria y una presión asistencial creciente".

Ha señalado que el acuerdo incorpora "un aumento del presupuesto sanitario, un plan de choque contra las listas de espera, una auditoría, así como el refuerzo de la Atención Primaria" y el control "del gasto vinculado a extranjeros".

"Para Vox, la sanidad debe estar al servicio de los españoles que la sostienen con sus impuestos. Hay que proteger el sistema, acabar con la opacidad, mejorar la eficiencia y garantizar que los malagueños reciban una atención digna, rápida y de calidad", ha defendido, al tiempo que ha señalado que el pacto recoge también la mejora de la estabilidad laboral del personal sanitario, de infraestructuras hospitalarias y de Atención Primaria.

"La sanidad malagueña necesita más profesionales, más medios, mejor planificación y menos propaganda. No basta con anunciar inversiones: hay que comprobar si las listas de espera bajan, si las pruebas llegan a tiempo, si los pacientes oncológicos son atendidos con rapidez y si la Atención Primaria funciona de verdad", ha recalcado Sevilla.

El presidente de Vox Málaga ha defendido que la natalidad "debe situarse en el centro de las políticas públicas". "La natalidad es una cuestión de futuro", ha señalado, incidiendo en que el pacto incluye un Plan de Apoyo a la Natalidad con deducciones autonómicas en el IRPF por nacimiento o adopción y se contempla una nueva Ley de Familia de Andalucía y más presupuesto. En materia de vivienda, el acuerdo prevé una línea de avales públicos para familias numerosas.

"En una provincia donde el precio de la vivienda, el coste de vida y la inestabilidad laboral dificultan formar una familia, apoyar la natalidad es una medida social de primer orden", ha dicho Sevilla, quien ha apuntado que Málaga "no puede ser una provincia donde formar una familia sea un lujo. Hay que ayudar a los jóvenes, a las familias numerosas y a quienes quieren tener hijos".

INMIGRACIÓN ILEGAL

En materia de inmigración ilegal, Sevilla ha subrayado que Vox ha introducido una línea clara en el acuerdo: "oposición al reparto de inmigrantes ilegales, control del gasto público, auditoría de los fondos vinculados a la inmigración masiva, defensa del padrón frente al fraude y supresión de subvenciones a entidades que favorezcan la inmigración ilegal".

"No se trata solo de inmigración. Se trata de seguridad, de legalidad, de control del dinero público y de justicia para los españoles que cumplen las normas", ha afirmado, apuntando que el acuerdo recoge que la Junta "se opondrá por medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

También contempla, ha dicho, "trabajar para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen mediante un plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal" e incluye una auditoría anual de la Cámara de Cuentas "sobre todos los gastos vinculados a la inmigración masiva para evitar que dinero público vaya a organizaciones dedicadas al tráfico de personas o cuyo negocio principal sea la inmigración".

El pacto también plantea la supresión de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de mafias de tráfico de personas.

Sevilla ha destacado también las medidas en materia de movilidad porque "los malagueños sufren atascos, falta de frecuencias, carencias en el transporte público y una red que no responde al crecimiento de Málaga", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que hay medida para la mejora de infraestructuras hidráulicas, porque ha defendido que el agua "es una prioridad estratégica para Málaga".

"La provincia de Málaga no puede depender de que llueva. Necesitamos planificación, obras, infraestructuras, mantenimiento y exigencia al Gobierno de España", ha declarado Sevilla, para quien "durante años se ha hablado mucho del agua y se ha ejecutado poco y Vox quiere que las obras hidráulicas pasen de los titulares al presupuesto y del presupuesto a la realidad".

Por último, Sevilla ha destacado la importancia de reforzar y planificar las redes eléctricas. "El desarrollo de Málaga no depende solo de tener suelo disponible o proyectos sobre la mesa. También depende de contar con redes eléctricas suficientes, modernas y bien planificadas", ha señalado, por lo que el pacto contempla medidas para mejorar la situación.