Antonio Sevilla (Vox Málaga): "El adelanto electoral es una buena noticia para los malagueños"

Antonio Sevilla, presidente provincial de Vox en Málaga. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox en Málaga y diputado del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Antonio Sevilla, ha valorado el adelanto electoral anunciado para el próximo 29 de noviembre como "una buena noticia para todos los españoles y para los malagueños".

Sevilla ha afirmado a través de una nota que "el problema de la vivienda ha sido creado por los socialistas" y, además, ha criticado que actualmente "decenas de miles de malagueños sufren porque no pueden pagar una casa, porque sus ingresos no les permiten afrontar una hipoteca o porque ni siquiera pueden plantearse independizarse y comprar o alquilar una vivienda".

Asimismo, ha emplazado a los malagueños a acudir a las urnas el próximo 29N: "Tendrán la oportunidad de acabar con este Gobierno corrupto y traidor, un Gobierno que ha creado el problema de la vivienda, que ha abandonado Ceuta y que sigue asfixiándonos fiscalmente mientras muchos malagueños no llegan a final de mes".

El presidente provincial de Vox ha afirmado que "con el Gobierno de Pedro Sánchez, el precio de la vivienda ha crecido un 74%" y ha responsabilizado de esta situación a las políticas impulsadas por el Ejecutivo.

"Los malagueños se ven obligados a pagar más que nunca para comprar o alquilar una vivienda", ha declarado Sevilla en su intervención.

Asimismo, ha criticado "el desgaste" que, a su juicio, están experimentando los servicios públicos. "Se deterioran cada vez más los servicios públicos y los transportes; la sanidad está colapsada como nunca antes y la educación de nuestros jóvenes atraviesa una situación muy preocupante", ha asegurado.

Finalmente, y ante el anuncio de Pedro Sánchez de este lunes respecto al adelanto electoral, Sevilla ha recalcado que "después de ocho años de muchas malas noticias, la de hoy es una excelente noticia porque, por fin, tenemos elecciones".

"En Vox estamos absolutamente preparados para ofrecer a España las soluciones que España y Málaga necesitan y que deben atender, en primer lugar, a la prioridad nacional, para que los españoles no vuelvan a ser discriminados en su propia patria y para que nunca más sean los últimos en España", ha concluido.