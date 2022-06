Aplazan las últimas funciones de 'Código Edipo' en el Teatro Echegaray de Málaga

MÁLAGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las últimas funciones de 'Código Edipo' se han tenido que aplazar por motivos de salud de un miembro del elenco, y se representarán finalmente entre el 13 y el 17 de junio en el Teatro Echegaray de la capital malagueña. Así, las nuevas entradas estarán disponibles a partir de las 11.00 horas de este jueves por un precio único de 15 euros, con oferta de dos por uno en todas las funciones.

Desde el teatro han informado en un comunicado de que el importe de las entradas que fueron adquiridas para el pase del martes y los programados entre este miércoles y el domingo 5 de junio se devolverá por el canal por el que se hizo el pago: automáticamente las adquiridas por Internet y teléfono y en ventanilla las compradas en taquilla.

¿Qué sucedería si Sófocles hubiera escrito el mito de Edipo dentro de 300, 600 o más años?. Bajo esta premisa indaga Angélica Gómez sobre el libre albedrío ambientando esta tragedia griega en un futuro indeterminado, un mundo de cyborgs, androides, humanos, algoritmos y big data. La propuesta se estrenó el pasado martes 24 de mayo en las tablas de Teatro Echegaray y cuenta con 12 funciones.

La obra cuenta con Cynthia García encarnando a dos personajes contrapuestos, Ella (Yocasta en el original de Sófocles) y la Esfinge, Higinio Rodríguez-Bueno dando voz y cuerpo a Hans Ropos (el trasunto de Edipo) y Cristian Ávila en el papel del Androide y el Oráculo.

'Código Edipo' hunde sus raíces en la obra de Sófocles, Edipo rey, en la que subyace la dualidad entre el destino y el libre albedrío. La versión de Gómez para Factoría Echegaray vacía el entorno de artificios escenográficos y mantiene algunas de las claves de estructura dramática de la tragedia clásica griega, como la participación de un coro, que interpretan los tres actores, o la manera que tienen los personajes de expresarse, dando la información en vez de la acción, aunque con una notable actualización para dotar de dinamismo y de una potente estética a la puesta en escena.

"Código Edipo está basada en Edipo rey, que voy a intentar transportar hacia el futuro pensando en qué sucedería si Sófocles la hubiera escrito dentro de 300, 600 o más años", ha explicado Angélica Gómez, que ha preparado para la productora municipal una "fantasía" en la que se ha permitido el "lujazo" de imaginarse cómo lo habría hecho el poeta trágico griego.

"Estamos jugando con esa visión de futuro, con cómo serían esos personajes, cómo se adaptarían al medio, cómo el medio influiría en su filosofía, en su manera de entender la maternidad, un tema fundamental de la obra, y sobre todo la libertad, el libre albedrío. En suma, estamos indagando en cómo afectan los agentes externos al libre albedrío y cómo se comportarían los personajes en esa situación", ha detallado.

La clave y lo distintivo de la obra de Factoría Echegaray es que dinamiza el mito enclavándolo en el futuro y con una imagen y una estética muy impactantes. Gómez y su equipo han trabajado para ofrecer un espectáculo donde las luces, diseñadas por Carlos Alarcón, y el vestuario ideado por Bárbara Balloqui y la propia directora, cobran gran protagonismo. La autora y directora malagueña ha partido de dos referentes fundamentales: el Romanticismo y el cyberpunk.

El resultado que verá el espectador es una obra muy luminosa construida en tonos blancos, en la que "menos es más" y que se apoya en los audiovisuales de Jorge Acanto, las coreografías de Valentine Rochat y Cristian Ávila, el maquillaje de Katy Navarro y la ambientación sonora de Alfonso Millán Quintana. De hecho, la música es parte imprescindible de un montaje en el que se escuchará a los Radiohead de Ok Computer y a Kate Tempest, se utilizarán los sonidos del videojuego God of War y se oirá The hidden church, de Armand Amar.

Además, Angélica y su equipo, en el que también es una pieza fundamental Manuel Collado en la asistencia de dirección, se han empapado de múltiples referentes para construir su versión. En 'Código Edipo' late la influencia de los célebres teclados del Vangelis de Blade runner, de las composiciones de Pascal Dusapin o de temas de Gorillaz, Prodigy o System of a Down.

También se reconocen asideros literarios (entre otros Frankenstein --Mary Shelley--, Un mundo feliz --Aldous Huxley--, Trilogía de la Fundación --Isaac Asimov--, Neuromante --William Gibson--), estéticos y filosóficos (Manifiesto cyberpunk --Kirtchev--, Notas para un manifiesto postcyberpunk --Lawrence Person--), cinematográficos (Metrópolis --Fritz Lang--, Ghost in the Shell --Mamoru Oshii--, Ex-machina --Alex Garland--, Blade runner --las cintas de Ridley Scott y Dennis Villeneuve--) y del mundo de los videojuegos (Horizon Zero Dawn, God of War, Final Fantasy).