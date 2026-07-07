Aprobada la concesión de la parcela del auditorio a Promálaga para el inicio de la licitación de la obra

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha acordado la concesión demanial a favor de Promálaga de la parcela municipal ubicada en el Puerto para la construcción del Auditorio de la Música.

Cabe recordar que este suelo, propiedad de la Autoridad Portuaria y que cuenta con 30.405 metros cuadrados (m2) de superficie y 28.000 m2 de techo, fue adquirido por el Ayuntamiento de Málaga en diciembre de 2024, por un importe de 9.046.940 euros.

Esta concesión demanial gratuita y directa a favor de Promálaga se realiza bajo la forma de prestación accesoria no retribuida, al tratarse de una sociedad cuyo capital está participado de forma íntegra por el Ayuntamiento de Málaga, según han explicado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero.

Por otra parte, se ha aprobado el proyecto de modificación de elementos pormenorizada número 39 del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga promovida por la entidad Soidemer S.L y relativo a dos parcelas ubicadas en Juan Sebastián Elcano, 49 y calle Juan Valera, 1 y 3.

Se trata del último de los trámites necesarios (tras aprobarse el avance y someter ésta a consulta pública) para dar cumplimiento al convenio urbanístico de planeamiento y gestión entre el Ayuntamiento y esta mercantil para delimitar, en el ámbito de estas fincas, una actuación urbanística que propicie, por una parte, la obtención de forma gratuita por parte del Consistorio del Sistema General que se incluye en el ámbito y, por otra, que la propiedad mantenga el derecho a edificar sin pérdida del aprovechamiento que le otorga el planeamiento vigente.

De esta forma la modificación del PGOU objeto de este convenio y a la que se le da luz verde para la obtención gratuita de los 534,80 m2 de suelo calificado de Sistema General y que se encuentra en el trazado de la futura línea 3 (Malagueta-El Palo) del metro, se centra en cambiar la ordenanza que actualmente tienen las fincas antes indicadas, de 'Zona de Vivienda Unifamiliar' (con altura B+1) a 'Ciudad Jardín' (con altura B+2).

El incremento de altura, que no de edificabilidad, se justifica mediante un estudio tipológico del entorno realizado por la propiedad y su finalidad es permitir que pueda materializarse toda la edificabilidad otorgada por el vigente PGOU a las parcelas en cuestión.

También en materia de Urbanismo han aprobado de forma inicial un estudio de detalle de un ámbito ubicado en la barriada de San Alberto en Bailén Miraflores. Este instrumento de planeamiento tiene por objeto definir las condiciones urbanísticas y las alineaciones de las parcelas y de las edificaciones existentes, así como del nuevo vial a ejecutar para conectar el carril existente en el interior del mismo (Pasaje Las Granjas) con la calle del Bancal que pasa por su zona sur.

MEJORAS EN LOS DISTRITOS

Asimismo, han dado luz verde a la prórroga del contrato relativo al acuerdo marco para las obras en la vía pública, colegios públicos, así como en edificios, instalaciones, infraestructuras y zonas verdes municipales, por un importe de 3.192.550,75 euros (IVA incluido) para dar continuidad a las mejoras en los once distritos de la ciudad, por un plazo adicional de un año hasta julio del año 2027.

Con la prórroga del acuerdo marco las Juntas Municipales de Distrito podrán seguir acometiendo diversas obras, reformas y reparaciones, tanto del pavimento urbano como en edificios municipales y mobiliario urbano, entre otros, de manera ágil.

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS AL IMV PARA LA COMPRA DE 77 VIVIENDAS

Por otra parte, han aprobado un expediente de suplemento de créditos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que asciende a 3.410.000 euros. El objetivo de la modificación, a la que dio luz verde el consejo del IMV el pasado jueves, es el de disponer de consignación presupuestaria para proceder a la compra de 77 viviendas, propiedad de Inmocaixa y que se ubican en la parcela R3 del sector Soliva Este.

Además, también se ha aprobado la omisión de la función interventora en la formalización del contrato de cesión en usufructo de viviendas por parte de Buildingcenter S.A.U para la adquisición de dos viviendas de protección oficial que el IMV ha mantenido arrendadas desde el 2018, a través de la cesión del usufructo de las mismas, para el alojamiento temporal para familias y personas en situación de especial vulnerabilidad o urgencia social.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO

En otro orden, la junta de gobierno local ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para la coorganización del Campeonato de España Absoluto de Atletismo 2026, que reunirá en torno a 1.000 atletas de élite del 24 al 26 de julio en el Estadio Ciudad de Málaga.

El acuerdo establece que la RFEA asume la gestión técnica y operativa del evento, mientras que el Consistorio pone a disposición las instalaciones desde el día 20 hasta el 27 de julio para la celebración de las pruebas deportivas, así como para el montaje, adecuación, entrenamientos y desmontaje necesarios.

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de modificación del plan cuatrienal del presupuesto de 2026 para ajustar la inversión destinada a la instalación de toldos y señalética en el mercadillo de Huelin a los plazos previstos para la licitación, adjudicación y ejecución de la obra.

Así, tras el reajuste, el importe correspondiente a la anualidad de 2026 será de 80.000 euros, mientras que la cantidad restante, que asciende a 61.871,32 euros, se asignará al ejercicio de 2027.

De igual modo, en la sesión de la junta de gobierno local también se ha informado de sendos convenios de colaboración en materia de innovación tecnológica. Por un lado, se ha dado cuenta del protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. (Promálaga), y el Ayuntamiento de Valladolid, con la finalidad de coordinar, impulsar y desarrollar actuaciones conjuntas en el ámbito del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León (Tech Lab 1094). El convenio tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga, y no conlleva contraprestaciones económicas para ninguna de las partes.

Por otro lado, se ha informado sobre el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) Mare Nostrum para impulsar proyectos conjuntos y fines comunes en los ámbitos de la investigación, la innovación, la formación, el desarrollo académico y la transferencia de conocimiento.

También han aprobado, por otro lado, el acuerdo de funcionarios, el convenio colectivo del personal laboral y la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. Así, ha recibido luz verde previa aprobación en el consejo de administración de dicho ente municipal.

Además, han aprobado la Relación de Puestos de Trabajo, que recoge los acuerdos alcanzados en la valoración de puestos, que también se ha efectuado coincidiendo con este proceso negociador.

Por otra parte, se ha aprobado el expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración del evento 'Nintendo Gira Verano 2026', que tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de julio en la plaza de la Merced, entre las 18,00 y las 00,00 horas.