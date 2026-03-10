Aprobada una nueva convocatoria de subvenciones para acceso al programa de campamentos urbanos 'Educa en verano'

Archivo - Imagen de recurso de un taller - MPM - Archivo

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para el acceso al programa de campamentos urbanos 'Educa en verano 2026', con una partida total de 100.000 euros.

Con esta iniciativa, que el Ayuntamiento viene impulsando desde 2011, se pone a disposición de las familias con hijos de entre tres y 12 años (incluidos) una ayuda para financiar parcial o totalmente el gasto de inscripción y disfrute de los campamentos urbanos de menores, organizados tanto por entidades públicas como privadas, que se desarrollen en el término municipal de Málaga durante el periodo vacacional de los meses de verano (entre el 24 de junio y el 4 de septiembre).

Este programa es complementario al servicio gratuito de campamentos socioculturales y deportivos que ofrecerá el Ayuntamiento este verano a través del III Plan Málaga Ciudad Corresponsable.

La convocatoria de subvenciones va dirigida directamente a la familia solicitante (no a la entidad organizadora de la actividad). El importe será de un máximo de 45 euros por semana en la modalidad de servicio sin comedor y de 70 euros por semana con comedor, hasta un máximo de tres semanas.

Así, en 2025 fueron concedidas 364 solicitudes que dieron cobertura a 535 menores por un importe total de 96.045 euros, mientras en 2024 la cuantía total fue de 95.570 euros (325 solicitudes concedidas y 515 menores). Todas las solicitudes que reunían los requisitos fueron atendidas.

Para la concesión de estas subvenciones se tendrá en cuenta la franja de ingresos económicos conforme al Iprem actual, por lo que se primará a aquellas familias malagueñas con escasos recursos. El abono a las familias se hará adelantando un 90% antes del desarrollo del campamento para las familias que acrediten dificultades económicas, sociales o financieras, quedando pendiente el 10% restante hasta que se justifique debidamente la prestación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La solicitud podrá tramitarse a través de medios electrónicos del Consistorio (https://sede.malaga.eu/) o de forma presencial en las Oficinas de Registro y en las distintas Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC).

CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD

Por otro lado, han dado luz verde a dos convenios entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga. En concreto, se trata del acuerdo para el desarrollo del evento Tecnosocial Andalucía 2026, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA.

Tecnosocial es el principal foro de innovación y tecnologías de los servicios sociales impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación y la Universidad de Málaga que reúne a profesionales, empresas y entidades del sector.

Esta cuarta edición estará orientada a la divulgación de la creciente base tecnológica y digital para afrontar los retos de los servicios sociales y contará, como principal novedad, con la celebración de un congreso sobre innovación tecnológica e inclusión social. El convenio comporta un compromiso económico por parte del Ayuntamiento de 15.000 euros para el servicio de montaje y desmontaje de expositores con sus servicios necesarios.

El otro acuerdo suscrito con la UMA es para la celebración del Campeonato de Andalucía Universitario 2026. El acuerdo consiste en la puesta a disposición por parte del Consistorio de instalaciones deportivas municipales, en concreto, los pabellones Queipo de Llano (distrito Ciudad Jardín), el José Paterna (distrito Este) y Tiro Pichón (distrito Cruz del Humilladero) para el desarrollo de distintas pruebas deportivas.

Por su parte, la UMA asume la organización casi en su totalidad del evento, entre otras funciones, como son la coordinación técnica y operativa del mismo, la organización del acto público de la presentación, del acto de clausura y entrega de premios, así como la gestión de la participación de las universales andaluzas y, además, los costes adicionales de vigilancia, ambulancia y seguros.

La duración del convenio será hasta la finalización de las distintas competiciones (baloncesto y fútbol sala), que está prevista para el 19 de marzo.

OTROS ASUNTOS

Por un lado, se ha aprobado la actualización del Plan cuatrienal 2026-2029 respecto a dos inversiones para la incorporación de las próximas anualidades.

En concreto, se trata de la inversión del área de Seguridad para vehículos de emergencia para bomberos, que se distribuye de la siguiente forma: 2.188.402,5 euros en la anualidad 2026 ya prevista, 2.098.000 euros en 2027 y 1.908.000 euros en 2028; y en la inversión del área de Cultura para la rehabilitación del Colegio María Auxiliadora para biblioteca y centro cultural, con 1.684.741,11 euros para la anualidad 2027.

Asimismo, se ha autorizado la adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco de homologación de servicios postales documentales y de correspondencia para la administración de la Junta de Andalucía, por un importe de adjudicación de 1.410.397,60 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 22 meses, en el marco de la reciente adhesión de Gestrisam a dicho acuerdo que permite el uso de los servicios de Correos para la distribución de las notificaciones, comunicaciones sin acuse de recibo y material informativo de este organismo.

Así, esta medida reportará ahorros efectivos, simplificación administrativa, reducción de tiempo y costes en los procedimientos de contratación, así como transparencia y eficiencia en la gestión. Se garantiza, además, una estabilidad en los precios al menos durante los años de vigencia del Acuerdo Marco (2026-2027) que puede hacerse extensible a otros dos años más de prórroga (2028-2029).

En concreto, se logra una importante reducción de tarifas, de aproximadamente el 44%. Se estima que durante este ejercicio de 2026 se distribuirán unas 800.000 cartas.

También se aprobado el expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración de una serie de eventos en la vía publica programados por el Área de Derechos Sociales a lo largo del año.

Por último, se ha dado cuenta del protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento y la Fundación Unicaja, aprobado el pasado jueves en la Junta de Gobierno Local y firmado el mismo día por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de dicha Fundación, José Manuel Domínguez, por el cual se establecen las bases para colaborar en el desarrollo de un conjunto de actividades y programas de carácter cultural de la ciudad de Málaga.