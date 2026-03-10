Archivo - Vistas de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado el IV Plan de Acción contra el Ruido de la Aglomeración de Málaga que, a partir de los resultados obtenidos del IV Mapa Estratégico del Ruido (MER), contempla la aplicación de una serie de medidas para seguir reduciendo el número de personas expuestas a la contaminación acústica ambiental procedente del tráfico rodado, ferroviario y aeroportuario, así como de la actividad industrial, además de realizar el seguimiento de las medidas implantadas en fases anteriores.

Así, en base a este documento, elaborado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental en coordinación con el Área de Movilidad, se plantean actuaciones tendentes fundamentalmente a reducir el ruido asociado al tráfico viario, puesto que se trata del principal foco de contaminación acústica ambiental.

Estas medidas encaminadas a mejorar la regulación y el control del ruido ambiental pasan por la promoción de vehículos más silenciosos, como ocurre con la implantación de vehículos eléctricos en la flota municipal o en los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT); y la mejora de la movilidad urbana e interurbana potenciando el transporte público y favoreciendo la creación de itinerarios peatonales y ciclistas para reducir la dependencia del vehículo privado.

También medidas de contribuyan a rebajar la velocidad de circulación como la implantación de zonas 30 o calmado del tráfico especialmente en zonas residenciales y entorno de centros sanitarios y educativos; el uso de pavimento fonoabsorbente, controlar la presencia de vehículos pesados en el viario de la ciudad, la instalación de pantallas acústicas o la potenciación de la administración electrónica para reducir la necesidad de desplazamientos para gestiones públicas.

Del estudio realizado entre 2022 y 2023 por la empresa Sincosur para el cuarto MER se desprende que cerca del 80% de la población se encuentra dentro de los objetivos de calidad acústica, lo que supone prácticamente diez puntos porcentuales más respecto a la tercera fase.

Por franjas horarias, el 87% de la población se encuentra dentro de esos objetivos de calidad acústica (una exposición inferior a menos de 65 dBA), un porcentaje que asciende hasta el 88,5% por la tarde (menos de 65 dBA). En la franja nocturna (por debajo de 55 dBA), el porcentaje se sitúa en el 79,2%, frente al 66,8% registrado en el tercer MER.

Una vez aprobado por la junta de gobierno local, el documento continuará su tramitación administrativa en la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental para su aprobación inicial como paso previo a la apertura de un periodo de exposición pública para que se puedan presentar alegaciones.

Posteriormente, será remitido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para que emita su informe preceptivo. Tras la resolución de las alegaciones que pudieran recibirse, se procedería a la aprobación definitiva y a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

REFUERZO PARA LA INSPECCIÓN DE VT Y VTC

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la inspección y control de transporte público de viajeros en vehículos turismo, por el que se establece las bases para una colaboración permanente en la vigilancia de la prestación de servicios sujetos a autorizaciones VT (taxis) y VTC que se desarrollen en el término municipal de Málaga.

El Ayuntamiento ha recordado que Málaga fue la primera ciudad andaluza en suscribir un acuerdo con la Junta de Andalucía en estos términos en el año 2020.

En virtud de este acuerdo, que tiene una duración de cuatro años, prorrogables otros 4, la Junta de Andalucía se compromete a colaborar en la formación técnica de la Policía Local sobre el régimen jurídico de estos servicios y a facilitar el acceso de los agentes al Registro de Empresas y Actividades de Transporte.

Asimismo, la administración autonómica se encargará de la tramitación de los expedientes sancionadores derivados de las denuncias de la Policía Local y promoverá sistemas informáticos para el envío electrónico de boletines de denuncia desde el lugar de la infracción.

Por su parte, el Ayuntamiento destinará el número de agentes necesarios, debidamente formados, para garantizar la vigilancia y cumplimiento de las campañas programadas dentro de los planes de inspección.

El convenio refuerza la coordinación entre las dos administraciones a través de la Policía Local a los planes de inspección de transporte terrestre. El acuerdo, que no supone gasto adicional para el Consistorio, tendrá una duración de cuatro años prorrogables y contempla la creación de una comisión de seguimiento para el análisis de los planes anuales de actuación.

EMPLEO PÚBLICO

Por otro lado, también han aprobado las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos de distintas convocatorias de empleo público impulsadas por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Recursos Humanos, que suman 65 plazas. En el mismo documento se ha dado luz verde a la designación nominativa de los tribunales calificadores de las convocatorias referenciadas.

En concreto, para 41 plazas de Oficial de Oficio Conserje de Grupo Escolar, se han admitido 67 solicitudes de turno de personas con discapacidad y se han excluido 13; en el caso de personas con discapacidad intelectual, se han admitido 17 y excluido cuatro; de turno libre se han admitido 614 y se han excluido 29; de promoción interna, hay 16 admitidos y 3 excluidos; y 1 admitido y ningún excluido en el turno promoción interna de personas con discapacidad.

En la plaza de Técnico Medio de Archivo, en turno libre, se han admitido 40 candidaturas y se han excluido 44. Asimismo, para las plazas de Oficial de la Policía Local (OEP 2021, 2022 y 2023), turno promoción interna: hay 47 solicitudes admitidas y 1 excluida. En la plaza de promoción interna (OEP 2021) para Maestro de Oficio Carpintero, hay un admitido y un excluido.

Para las tres plazas de Oficial de Oficio Albañil, en turno libre se han admitido 23 solicitudes y se ha excluido ino, mientras que las de promoción interna, hay siete solicitudes admitidas y ninguna excluida. Para la plaza de Oficial de Oficio Electricista (OEP 2021), por promoción interna, se han admitido las tres solicitudes recibidas.

En la plaza de Oficial de Oficio Pintor (OEP 2021), en turno de promoción interna, se han admitido tres solicitudes y se han excluido dos. En las tres plazas de Oficial de Oficio Fontanero (1 OEP 2021 y 2 en la OEP 2022), 1 se proveerá por el turno libre (correspondiente a la OEP 2021) y 2 por el turno de promoción interna (de la OEP 2022).

Así, por turno libre se han admitido 23 y se han excluido dos solicitudes; y por promoción interna, hay 5 solicitudes admitidas y ninguna excluida. Por último, en las dos plazas de Técnico Superior Licenciado en Ciencias de la Información (1 de ellas OEP 2021 y 1 en la OEP 2023); por el turno libre, se han admitido las 68 solicitudes presentadas.

Tras este paso, se procederá a publicar en el BOP el anuncio indicando que las listas definitivas de admitidos y excluidos, así como los tribunales se encuentran publicados en la página web del Ayuntamiento, incluyéndose la fecha del primer ejercicio, en el caso de las convocatorias con sistema selectivo de oposición, o de la primera sesión del concurso, en el caso de las convocatorias con sistema selectivo de concurso-oposición, fecha que también se publicará en la web del Ayuntamiento.