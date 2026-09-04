Archidona (Málaga) acogerá actividades deportivas y culturales con motivo del Día de la Patrona de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Archidona acogerá los actos provinciales con motivo de la patrona de La Guardia Civil, la Virgen del Pilar, el próximo 12 de octubre, que incluyen actividades deportivas y culturales, además de la celebración institucional.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, acompañado por el el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes, y el alcalde de Archidona, Manuel Almohalla.

El acto principal del día 12 de octubre comenzará a las 10,00 horas con la misa en la Iglesia de Santa Ana. A las 12,00 horas dará comienzo el acto castrense en el que se impondrán condecoraciones y se realizará un homenaje a los caídos en la plaza de la Ochavada; finalizando la jornada con un desfile por el municipio.

El subdelegado ha destacado que "se trata de la celebración más importante de la Guardia Civil que, como en años anteriores, sale de sus instalaciones para festejar el Día del Pilar, su patrona, convirtiéndose en una buena oportunidad para que los agentes de este Cuerpo de Seguridad del Estado se acerquen a los ciudadanos de la provincia de Málaga".

Salas ha resaltado la labor que en materia de Seguridad Ciudadana realizan diariamente los agentes de la Guardia Civil, agradeciéndoles su dedicación y esfuerzo constante. Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Archidona, y especialmente a su alcalde, su compromiso y colaboración para el desarrollo de todas las actividades previstas hasta el próximo 12 de octubre "que permitirán acercar a la Guardia Civil a la ciudadanía malagueña".

Las actividades comienzan desde este viernes con la inauguración de la Exposición de Fotografía Histórica de la Guardia Civil y concluirán el próximo 12 octubre con el acto principal. Además, se llevará a cabo eventos como un Torneo de Golf, el acompañamiento a la Virgen de Gracia en su bajada y subida, la V Ruta Motera, el izado de bandera, una ruta senderista, exposiciones de medios de la Guardia Civil y diferentes torneos y charlas y actuaciones culturales.