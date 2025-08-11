Archidona (Málaga) celebra su Romería Nocturna al Santuario de la Virgen de Gracia la madrugada del 14 al 15 de agosto

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, junto al alcalde, Manuel Almohalla, y el hermano mayor de la Cofradía Virgen de Gracia, Fernando Morales, entre otros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Archidona (Málaga) ultima los preparativos para acoger un año más su Romería Nocturna en honor a la Virgen de Gracia, una fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que se celebra durante la madrugada del 14 al 15 de agosto, marcando el inicio de la feria del municipio.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, junto al alcalde, Manuel Almohalla, y el hermano mayor de la Cofradía Virgen de Gracia, Fernando Morales, en una rueda de prensa este lunes, en la que han detallado que el evento "llega a congregar a miles de fieles procedentes de distintos puntos de Andalucía".

Ledesma ha recordado que "lo que hace especial a esta romería es que es la única peregrinación nocturna de la provincia y una de las dos de toda Andalucía junto a la del municipio granadino de Monachil". Además, no se procesiona ninguna imagen, sino que son los vecinos los que acuden al santuario a visitar a la Virgen de Gracia.

La peregrinación comienza al atardecer de este jueves, 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas el municipio se iluminan y vecinos y visitantes parten desde el paseo de la Victoria para recorrer "el sinuoso camino" de dos kilómetros hasta la ermita a la luz de velas y linternas. Otras de las tradiciones de esta romería son los 'repiques' de los campanarios, que tocan "a gloria" tres veces al día.

Por otro lado, el alcalde ha explicado que, como cada año, la imagen del cartel es la ganadora del concurso de fotografía que se convoca la edición anterior. La fotografía que ilustra el cartel es obra de Francisco Rodríguez Conejo. Además, el Ayuntamiento de Archidona ya ha publicado las bases para el cartel de 2026.

FERIA DE ARCHIDONA

La Romería Nocturna marca el inicio de la feria del municipio, que contará con un programa de conciertos que arrancará a las 23.00 horas del jueves 14 con Julio Benavente, a quien seguirá Javi Medina. El viernes 15 subirá al escenario el grupo Califato 3x4 y el sábado habrá una fiesta de reguetón a partir de las 1.30 horas.

Durante la última jornada de feria actuará una banda tributo a Fito & Fitipaldis. Otras actuaciones programadas que han sido destacadas por la Diputación son las de las orquestas Planeta 80, La Jaula, Crucero y Da Vinci, "que amenizarán las noches en las distintas casetas del recinto". Una de ellas será la de la Cofradía del Nazareno, organizadora de la Romería Nocturna, que contará con un concierto de los Ortigosa a las 03.00 horas del 14 de agosto.

La Diputación ha detallado que una novedad de esta edición es que durante los días 14, 15 y 16 de agosto habrá una hora sin música, de 21.00 a 22.00, pensada para las personas con hipersensibilidad auditiva o TEA. También habrá un Punto Violeta situado en los Caños de las Monjas para ofrecer información y atención ante cualquier situación de agresión.