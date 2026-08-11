Archidona (Málaga) celebrará su Romería Nocturna en honor a la Virgen de Gracia del 14 al 15 de agosto

ARCHIDONA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

Archidona (Málaga) celebra un año más su romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia, una fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que se celebra durante la madrugada del 14 al 15 de agosto, marcando el inicio de la feria del municipio, que se prolongará hasta el 18.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto al alcalde de la localidad, Manuel Almohalla, y el hermano mayor de la Cofradía Virgen de Gracia, Fernando Morales, durante la presentación de este evento que llega a congregar a más de 15.000 personas que acuden desde muy diversos puntos de la comarca y la provincia, así como de otras provincias andaluzas.

La vicepresidenta ha recordado que lo que hace especial a esta romería es que es la única peregrinación nocturna de la provincia y una de las dos de toda Andalucía junto a la del municipio granadino de Monachil. Además, no se procesiona ninguna imagen, sino que son los vecinos los que acuden al santuario a visitar a la Virgen de Gracia.

La peregrinación comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas el municipio se iluminan y vecinos y visitantes parten desde el paseo de la Victoria para recorrer el sinuoso camino de dos kilómetros hasta la ermita a la luz de velas y linternas. Otras de las tradiciones de esta romería son los 'repiques' de los campanarios, que tocan a gloria tres veces al día.

El alcalde ha explicado que este año se han previsto unos autobuses gratuitos desde distintos puntos de toda la comarca para facilitar el traslado de los visitantes; desde Las Villanuevas y desde Antequera.

El año pasado se incluyó en el programa un concierto en pleno camino al Santuario a las 3,00 horas para amenizar la romería, y este año se vuelve a celebrar. También se incorpora una ludoteca infantil para niños entre tres y doce años.

Como cada año, la imagen del cartel de la romería es la ganadora del concurso de fotografía que se convoca la edición anterior. El Ayuntamiento de Archidona ya ha publicado las bases para el cartel de 2027.

FERIA DE ARCHIDONA

La Romería Nocturna marca el inicio de la feria del Archidona, que contará con un programa de conciertos entre los que destacan el de La Húngara el día 14 de agosto y el de Celtas Cortos en su gira de XL aniversario el 15.

Para cerrar la feria, en lugar de los tradicionales fuegos artificiales, habrá un espectáculo de drones que representarán escenas archidonesas. El objetivo, según ha explicado el alcalde, es evitar los incendios, respetar a las personas sensibles al ruido y proteger a las mascotas.