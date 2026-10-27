El Archivo Municipal de Málaga presenta ‘Time for barro' con obras de alumnado y egresadas de escuela de arte San Telmo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico con la colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo (ESAD), ha organizado la exposición 'Time for barro. Egresadas y proyectos. Ciclo de Alfarería & Cerámica Artística EASD San Telmo', compuesta por trabajos del alumnado y egresadas del ciclo de dichas disciplinas artística de la escuela.

En esta muestra, que se podrá ver en las Salas Mingorance del Archivo Municipal de la capital malagueña, se reúnen 39 piezas artísticas, que se corresponden con 34 obras realizadas por estudiantes del mencionado ciclo y cinco trabajos de egresadas.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y el delegado Territorial de Educación, Miguel Briones, junto al director de la EASD, Juan Macías; los comisarios y profesores Cyro García, José Antonio Gómez y Antonio Sillero junto a los alumnos y egresadas que participan en la exposición, han presentado la muestra, que exhibe en la Sala 1 del espacio municipal los trabajos realizados por el alumnado durante el curso.

Estas piezas han sido creadas por los alumnos Alicia Ros, Amanda Díaz, Ana Ponce, Antonida Kazerova, Araceli Werner, Christina Altuna, Cristina Villa, Diego Fernández, Eduardo Lavrador, Elvira Cano, Eva Millán, Erin Romero, Paqui Pérez, Guillermo Muñoz, Helene Vannier, Isa Vera Merino, Iván Carrasco, Jaime López, Janis Almeida, Laura López, Lourdes Alonso, Esperanza Sánchez, María Zamora, Miguel Iglesias, Mimi Martín, Mónica Rivera, Paola Hernández, Patricia García, Paula Reina, Pepe Ales, Rafael Atencia, Sofía Suarez, Sofia Suárez y Teresa Cano.

Asimismo, en la sala 2 se muestran las obras de las alumnas egresadas Ayla Sánchez, Clara Bsterrechea, Concha Cuadra, María Monasterio y Rocío Rivas.

Sobre las obras, el barro da forma a todas las piezas que componen la muestra. Así, las ideas originales de los artistas se vuelven tangibles. Desde el modelado de la arcilla hasta la conformación de obras sólidas, rígidas e inalterables en el tiempo, todas ellas configuran el imaginario de sus creadores.

Tanto en los trabajos del alumnado como los que han llevado a cabo las egresadas se aprecia como cada obra "es un reflejo, no solo de la habilidad técnica y la creatividad de los creadores, sino también de la conexión ancestral con este material".

La muestra podrá verse hasta el 22 de noviembre en horario de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de lunes a viernes de 18,00 a 21,00 horas; mientras que los domingos y festivos estará cerrada la exposición.