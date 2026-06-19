El Área de Cultura y Patrimonio Histórico programa diversas acciones en el marco de la V edición del CM Málaga

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MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Patrimonio Histórico ha programado diversas iniciativas en el marco de la celebración de la V edición del CM Málaga - Culture & Museums International Tech Forum, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

En esta edición han destacado el impulso promovido desde el área para la participación de los espacios culturales y museísticos de la ciudad, según han señalado en un comunicado.

Así, se ha coordinado el encuentro de los agentes implicados en estos espacios, que son la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales (que agrupa al Museo Casa Natal Picasso; Centre Pompidou Málaga; Colección del Museo Ruso; Málaga Espacio Expositivo Tabacalera; y Mucac La Coracha); el Museo Carmen Thyssen Málaga; el Museo Jorge Rando; El Museo del Vidrio y del Cristal; el Museo Picasso Málaga; el Museo Revello de Toro; la Fundación Pérez Estrada; El Museo Interactivo y de la Música de Málaga (Mimma) y el Museo del Automóvil y de la Moda.

Con este convenio, los museos contarán con espacio expositivo y uno adicional en la Tech Demo Area y sus propias agendas de networking. Además, podrán participar en sesiones de workshop dentro del programa de contenidos.

Asimismo, este año tendrá lugar una nueva edición de Ideatón, Cultura en Código: Transformando la cultura a través de la tecnología. El objetivo de esta edición es impulsar la transformación digital y promover nuevas vías de negocio para los agentes culturales malagueños mediante el planteamiento y resolución de retos tecnológicos relacionados con los desafíos que plantea la digitalización en el ámbito de la cultura.

Los proyectos deberán responder a los desafíos que plantean desde el área y la organización del CM durante la apertura de la jornada, o bien que sirvan de inspiración.

De igual modo, como en ediciones anteriores, el área está presente físicamente con un stand propio en la zona de expositiva, que será un punto de encuentro, información y generación de proyectos y relaciones profesionales con otras instituciones nacionales e internacionales en materia de promoción y colaboración cultual.

JORNADAS TÉCNICAS INTERNACIONALES

Por otro lado, dentro de las IV Jornadas Técnicas Internacionales para profesionales del sector cultural y tecnológico se presentará la mesa Málaga como ecosistema cultural e innovador.

Esta propuesta, en la que participarán Domingo Merlín (Cofundador y CEO de Producciones Merlín); Fernando Piquer (director general de la San Diego Comic - Con Málaga); Isabel Cabrera (directora adjunta de Canal Sur Radio Televisión); Juan Antonio Vigar (director de Málaga Procultura, Festival de Málaga y Teatro Cervantes); y, por último, Luis Lafuente (director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales), se llevará a cabo el lunes 22 de junio entre las 10,55 y las 11,40 horas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer cómo la ciudad se configura como un espacio abierto en el que confluyen cultura, innovación, industria creativa y grandes eventos, dando lugar a nuevas formas de creación y encuentro cultural.

Esta mesa reúne proyectos y experiencias que muestran cómo la ciudad se ha convertido en un lugar de intercambio, experimentación y conexión entre disciplinas, formatos y públicos diversos. La sesión invita a compartir miradas sobre Málaga como un entorno vivo donde conviven museos, festivales, eventos internacionales y propuestas creativas que dialogan entre sí y con la ciudadanía.

A través de ejemplos vinculados al audiovisual, las artes visuales y los grandes acontecimientos culturales, se pondrá en valor la capacidad de la ciudad para acoger iniciativas diversas, generar nuevas experiencias culturales y proyectarse como un lugar atractivo para el talento, la creatividad y el encuentro cultural.

Por último, el área también forma parte de los jurados de los premios que promueve el CM, que son el IV Open Call for Startups CM Málaga y la segunda edición del premio al Diseño innovador y Sostenible para Tiendas de muesos e instituciones culturales.

CM MÁLAGA

El CM Málaga se celebra el 22 y el 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y reunirá a más de 180 entidades culturales, institucionales y empresas, junto a más de 90 expertos internacionales y representación de 16 países.

En este tiempo se ha consolidado como uno de los principales foros internacionales donde convergen cultura, tecnología e innovación. En esta edición, el encuentro abordará el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial, las la sostenibilidad y la accesibilidad en el sector cultural, al tiempo que servirá como escaparate de soluciones tecnológicas, proyectos pioneros y oportunidades de colaboración entre profesionales e instituciones de todo el mundo.

El evento está organizado por Fycma con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, junto con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y cuenta con el apoyo de Diario 'Sur'.