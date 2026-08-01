Arranca la 18 edición de los Encuentros de Arte en Genalguacil (Málaga) con más de 50 actividades programadas

Archivo - Imagen de archivo de Encuentros con Arte Genalguacil. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición de los Encuentros de Arte en Genalguacil (Málaga) vuelve a convertir a este pueblo del Valle del Genal de apenas 400 habitantes en un lugar destacado para el arte desde este sábado, 1 de agosto, al día 15, con más de 50 actividades programadas y las creaciones de cinco artistas.

Genalguacil ha hecho del arte contemporáneo un pilar fundamental para su desarrollo y transformación y mantiene su apuesta por la creación contemporánea, reforzada en las últimas ediciones de los Encuentros de Arte gracias a su convicción por la profesionalización de esta iniciativa, han indicado desde la organización.

Durante sus primeras tres ediciones, 1994, 1995 y 1996; los ahora Encuentros recibieron el nombre de Talleres Artísticos Valle del Genal, estando volcados especialmente a la artesanía y el arte popular. A partir de la cuarta edición, pasaron a denominarse Encuentros de Arte y a adquirir la periodicidad bienal de la que aún disfrutan.

Los artistas, seleccionados por un jurado profesional, trabajan en Genalguacil y dejan en él, en sus calles y en su Museo de Arte Contemporáneo, los resultados de sus proyectos. El patrimonio acumulado tras tantas ediciones, por las que han pasado más de 250 creadores, permite que Genalguacil ostente el título de Pueblo Museo.

Los Encuentros suman el arte contemporáneo a la tradición, la cultura y la naturaleza, entendidos todos ellos en Genalguacil como motores de un modelo que genera oportunidades y valores a los vecinos de esta localidad.

ARTISTAS DESTACADOS

El cartel de artistas de esta XVIII edición lo encabeza el dúo hongkonés cofundadores del centro de arte Para Site en Hong Kong conformado por Leung Chi Wo, graduado con maestría en el departamento de Bellas Artes de la Chinese University of Hong Kong, y Sara Wong, graduada en la Escuela de Arquitectura de la University of Hong Kong.

En esta ocasión presentarán su trabajo 'One's Own Stranger', que explora cómo las fotografías familiares construyen la memoria, el sentido de pertenencia y la identidad, según recoge el dossier del encuentro, consultado por Europa Press.

El proyecto invita a los habitantes de Genalguacil a volver a mirar sus álbumes familiares e imaginar quiénes son esos "extraños". A través de conversaciones y una reflexión compartida, se seleccionará una fotografía que se reproducirá en una gran bandera instalada en un espacio público.

La artista sevillana Julia Llerena acudirá al encuentro con su trabajo 'Oradoras nocturnas', un proyecto que convierte el arte textil en una cartografía de lo invisible y un vehículo de sabiduría comunitaria. Entrelaza relatos remotos con objetos cedidos por las vecinas del municipio y al sumarlos crea una trama protectora que nos resguarda del ritmo acelerado y la amnesia de nuestro entorno.

Por su parte, la graduada en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y Máster en Bellas Artes en la Universidad de Saint Martins, Isabel Bonafé, acude a este evento presentando 'Mis recuerdos más antiguos tienen cien años, o quizá un poco más'.

La sevillana define este proyecto como "una instalación escultórica y lumínica" que usa el eclipse del 12 de agosto como una metáfora para visibilizar las historias silenciadas del trabajo doméstico y de cuidados. Tomando inspiración de la memoria de su abuela, Bonafé tomará vasijas y recipientes cedidos por las personas que sostienen el ámbito doméstico y creará finos moldes traslúcidos que generarán un paisaje de sombras y memoria compartida.

El último de los artistas presentados en el cartel de esta XVIII edición es el alicantino Pablo Bellot, licenciado en la facultad de Bellas Artes de Altea UMH, Máster en Gestión y Producción Artística por la Universidad de Murcia y que realizó estudios de doctorado en Artes Visuales e Intermedia en la Universitat Politècnica València.

Bellot presenta 'La piedra como mensaje_Acto de Comunicación n51', una propuesta de carácter colaborativo que pretende reflejar los deseos, los anhelos, las necesidades, los sueños o las reivindicaciones de las gentes del pueblo de Genalguacil.

Esta XVIII edición de los Encuentros de Arte de Genalguacil contará con un total de 52 actividades programadas, repartidas en 15 jornadas del 1 al 15 de agosto, donde se podrán disfrutar de talleres, actuaciones en directo, proyecciones, música, torneos deportivos o conferencias de los ponentes.

Durante la primera semana de los Encuentros los visitantes podrán acudir todos los días a actividades deportivas en la Plaza de la Constitución de la localidad y habrá talleres infantiles en el Hogar del Pensionista. Tendrá lugar también el Torneo de Fútbol Sala, el martes 4 y jueves 6 en el Polideportivo Municipal.

Además, se celebrarán las ponencias 'El artista y su obra' con los artistas destacados de esta edición, el lunes 3 y el miércoles 5 a las 21,00 horas; y las noches de Copla, lunes 3 a las 23,00 horas; Cine, martes 4 y jueves 6 a las 22,00 horas; Infantil, miércoles 5 a las 22,00 horas; y de Versiones, el viernes 7 a las 23,00 horas.

El fin de semana del 8 y 9 de agosto habrá un Mercado Agroartesanal el sábado de la mano de la Asociación 'Genial Genial' en la Plaza de la Constitución y noches de música.

La semana siguiente se podrá volver a disfrutar de los talleres infantiles y de las actividades deportivas en la Plaza de la Constitución. Además, tendrá lugar la presentación del libro 'El Pueblo y Yo' y una proyección documental de la mano de su autor, Antonio Javier González en el Edificio de Usos Múltiples el lunes 10.

Entre semana tendrá lugar también los talleres para adultos 'Hilando tu bolso', el martes 11 y viernes 14 en el Hogar del Pensionista; el Torneo de Petanca, el martes 11 y el jueves 13 en El Olivar; y las noches de Circo, martes 11; Teatro Lírico Andaluz el miércoles; o Cine, lunes 10 y jueves 13.

La XVIII edición se despedirá con una jornada el sábado 15 de agosto que acogerá la muestra de resultados a las 12,00 horas, la Gala de Clausura con la entrega de trofeos a las 23,00 horas y la despedida con la actuación del Dúo D'versión.

Para esta edición de los Encuentros de Arte el jurado estará compuesto por seis jueces compuesto por diferentes entendidos y profesionales del mundo del arte. El jurado estará compuesto por el director del Centro de Cultura de la Diputación provincial de Málaga, Antonio Javier López; el licenciado en Bellas Artes, Arturo Comas; el artista visual y Doctor en Bellas Artes, Javier Palacios; la Doctora en Historia del Arte, Regina Pérez Castillo; y los gestores de la galería de arte 'T20 Proyectos', Carolina Parra y Nacho Ruiz.