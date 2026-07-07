Arranca la actividad de Núcleo, el Polo de Innovación en Semiconductores impulsado por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actividad de Núcleo, el Polo de Innovación en Semiconductores impulsado por el Ayuntamiento de Málaga y gestionado a través de la empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, arranca.

Este nuevo espacio, ubicado en las instalaciones de Promálaga Coworking, en Málaga TechPark, nace con el objetivo de consolidar a Málaga como un referente internacional en innovación y desarrollo de microelectrónica, ofreciendo programas de emprendimiento, formación especializada y transferencia de conocimiento para startups, empresas tecnológicas e investigadores.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado este martes las instalaciones acompañado por la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo. En el acto también han estado presentes el director general de Innova IRV, Eduardo Valencia; el director de la Fundación imec Spain, Karel Van; el director de Proyectos de Políticas Públicas de Fundación EOI, Fernando Garrido; el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López; y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera.

Durante la visita, los asistentes han recorrido las instalaciones de Núcleo y han conocido de primera mano los espacios destinados a la incubación de empresas, las líneas de actuación del proyecto y los primeros programas se desarrollarán en este nuevo polo de innovación.

VINCULACIÓN CON EL IMEC

La iniciativa está estrechamente vinculada a la futura implantación en la ciudad del Imec, uno de los centros de investigación en microelectrónica y nanotecnología más avanzados del mundo, que establecerá en Málaga su primer centro fuera de Bélgica.

La llegada del Imec, que hará uso de las instalaciones de Núcleo durante la construcción de su sede en Málaga, situará a la ciudad entre los principales polos europeos del sector y conllevará la creación de más de 400 empleos directos.

Núcleo cuenta con capacidad para incubar a más de 20 empresas especializadas en microelectrónica, semiconductores y fotónica, y desarrollará programas de preincubación, incubación y aceleración orientados a fortalecer la competitividad de startups y compañías tecnológicas. En concreto, cuenta con 26 oficinas de incubación y 40 puestos de coworking.

De igual modo, actuará como punto de encuentro para la transferencia de conocimiento entre universidad, investigación y tejido empresarial, facilitando la creación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo de proyectos innovadores.

Entre sus objetivos se encuentran el impulso del emprendimiento tecnológico, la atracción de talento especializado y la formación de nuevos profesionales en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la industria 4.0, los sistemas aeroespaciales o el vehículo conectado.

Además, el espacio desarrollará iniciativas específicas para favorecer la inserción laboral de jóvenes y la capacitación en tecnologías relacionadas con el diseño y la fabricación de semiconductores.

EMPRENDIMIENTO, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

En este contexto, han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado, Promálaga ha suscrito dos convenios con la Fundación EOI, entidad adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, para el desarrollo de programas de emprendimiento y capacitación profesional vinculados a la industria de la microelectrónica y los semiconductores.

Estas iniciativas permitirán impulsar itinerarios de creación y consolidación de empresas innovadoras, así como programas formativos especializados dirigidos principalmente a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de favorecer su inserción laboral en un sector de alto valor añadido y creciente demanda de profesionales cualificados.

Además, Núcleo ya ha comenzado a acoger actividades orientadas a la generación de conocimiento y la formación especializada. Entre ellas destaca el taller internacional de diseño de chips con Tiny Tapeout, impartido por Matt Venn, una iniciativa que permitió a estudiantes, profesionales y personas interesadas en el hardware abierto conocer de forma práctica el proceso completo de diseño y validación de circuitos integrados.

Con este proyecto, Málaga refuerza su posicionamiento como ecosistema de referencia para la innovación tecnológica, favoreciendo la conexión entre talento, emprendimiento, investigación e industria en uno de los sectores con mayor proyección de futuro.