Arranca el Congreso Sepes en Málaga con el reto de controlar los avances tecnológicos y prepararse para el futuro

Inicio del Congreso Internacional de Odontología SEPES en Málaga - CONGRESO INTERNACIONAL SEPES

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La odontología restauradora está atravesando uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. La digitalización, la inteligencia artificial, los nuevos biomateriales, la evolución de los flujos de trabajo, la cirugía y la prótesis guiadas o las técnicas mínimamente invasivas están modificando la forma de diagnosticar, planificar y ejecutar los tratamientos.

En este contexto, la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes) se reúne hasta el 10 de octubre en Málaga en su 55 Congreso Anual, bajo el lema 'Odontología restauradora disruptiva: desafíos y oportunidades', con el objetivo de analizar qué avances están llamados a transformar realmente la práctica clínica y cómo pueden incorporarse de forma rigurosa, eficiente y predecible a la atención al paciente.

En el acto inaugural han participado Guillermo Pradíes Ramiro, presidente de Sepes; Eduardo Crooke, presidente del Congreso; y Bruno Pereira, presidente del Comité Científico.

La cita reúne a más de 90 expertos nacionales e internacionales de diferentes ámbitos de la odontología restauradora y rehabilitadora, que compartirán protocolos clínicos, casos complejos, experiencias y resultados de investigación. La propuesta científica busca combinar el alto nivel académico y científico con un marcado carácter práctico, acercando al profesional las herramientas y conocimientos que ya están teniendo impacto en la clínica.

DE LA IA A LA ROBÓTICA

Uno de los grandes ejes del congreso será la inteligencia artificial, abordada no como una tendencia aislada, sino como una tecnología transversal que ya está presente en numerosas fases del tratamiento restaurador: diagnóstico, diseño, planificación, comunicación con el paciente, producción y seguimiento.

El programa contará, entre otros, con Markus Blatz, referente internacional en odontología digital y profesor de la University of Pennsylvania, que impartirá un curso centrado en las aplicaciones más avanzadas de la tecnología en odontología, incluyendo aspectos relacionados con la inteligencia artificial, la robótica aplicada a la odontología conservadora y los nanorrobots.

De igual modo, el congreso contará también con Florin Cofar, que abordará las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y la planificación mediante herramientas digitales capaces de integrar fotografías, escaneados intraorales, archivos 3D y tomografías.

VISIÓN INTEGRAL DE LA ODONTOLOGÍA RESTAURADORA

Asimismo, han incidido en que la transformación de la odontología restauradora no se limita a la tecnología. Por ello, el programa científico de Sepes Málaga 2026 aborda también los principales campos de la rehabilitación oral, desde la cirugía y los implantes hasta los nuevos materiales, la estética dental y los tratamientos mínimamente invasivos.

El bloque de Cirugía e Implantes contará con especialistas como Davide Farronato, Eduardo Nicolaievsky, Eusebio Torres e Ignacio y Lucas Charlén, mientras que las sesiones dedicadas a Composite y Cerámica reunirán a expertos como Francisco Martínez Rus y Rafael Piñeiro. También participarán referentes internacionales como Eric Van Dooren, Christian Coachman y Marcelo Calamita, que abordarán los desafíos de la rehabilitación interdisciplinar, la planificación digital de la sonrisa y las nuevas posibilidades de la odontología estética.

La odontología adhesiva, la estética orofacial y la resolución de casos complejos completarán un programa que pretende ofrecer una visión global de los retos actuales de la profesión.

Además, más de 60 empresas del sector estarán presentes en una exposición comercial con más de 80 espacios, donde mostrarán las últimas soluciones, materiales, tecnologías y equipamientos dirigidos a la práctica odontológica.

La exposición permitirá conocer de primera mano los avances en digitalización, implantología, diagnóstico y materiales restauradores. El programa incluye además simposios de industria y talleres que favorecerán el intercambio de conocimientos entre profesionales, investigadores y empresas.

El carácter disruptivo de Sepes Málaga 2026 no pretende identificar innovación con tecnología por el mero hecho de ser nueva, sino analizar qué avances tienen capacidad real para mejorar los tratamientos.

Junto a las novedades tecnológicas, se abordarán cuestiones como la simplificación de los procedimientos, la resolución de casos complejos y la seguridad de los pacientes.

El presidente del congreso, Eduardo Crooke, ha señalado que "la odontología está cambiando a una velocidad extraordinaria y el profesional necesita no solo conocer las nuevas tecnologías, sino saber cuáles tienen realmente utilidad clínica, cómo aplicarlas y qué evidencia existe detrás de ellas".

Con este objetivo, las sesiones incorporarán protocolos, casos reales y experiencias prácticas que permitan trasladar los avances científicos a la actividad diaria de las clínicas.

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO APLICADO A LA PRÁCTICA CLÍNICA

El congreso contará también con comunicaciones científicas y clínicas que permitirán compartir resultados de investigación y experiencias profesionales, favoreciendo su aplicación en tratamientos más predecibles, eficientes y seguros.

La programación incluye contenidos dirigidos a los diferentes integrantes del equipo odontológico, con una jornada específica para técnicos de laboratorio, otra dedicada a SEPES Prevención y sesiones sobre gestión y otros aspectos de la práctica profesional.

Por otro lado, han señalado que las redes sociales se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los odontólogos, tanto para divulgar mensajes sobre prevención y salud bucodental como para compartir conocimientos y experiencias profesionales.

Sepes Málaga 2026 dedicará una jornada específica a analizar las posibilidades de estas plataformas, donde los profesionales comparten casos clínicos, procedimientos y resultados, pero también complicaciones y tratamientos que no han evolucionado como esperaban. Una nueva forma de aprendizaje colectivo que permite contrastar experiencias y avanzar en la práctica clínica, siempre desde el rigor científico y la responsabilidad profesional.