Arranca EnRuta, el proyecto de inserción laboral de la Diputación, con 13 cursos de formación para 200 personas

La diputada de Empleo y Formación, Mª Carmen Márquez, junto al director de Fomento Económico y Empleo de Marbella, Alejandro Feijóo. - DIPUTACIÓN

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga abre la sexta convocatoria de EnRuta, un proyecto organizado por la Diputación en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas para mejorar la empleabilidad de las personas en paro de la provincia.

En esta nueva convocatoria, se impartirán trece cursos en una decena municipios: Villanueva del Rosario, Guaro, Ronda, Alameda, Cuevas Bajas, Ardales, Cártama, Algarrobo, Teba y Marbella.

En esta última localidad se ha celebrado la rueda de prensa de presentación de la nueva convocatoria del proyecto, cuyas inscripciones abrirán durante el mes de julio a través de https://www.malaga.es/delegacionempleo/2010/planes-y-program... .

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, junto al director de Fomento Económico y Empleo de Marbella, Alejandro Feijóo, quienes han explicado que a estos itinerarios formativos podrán acceder 200 personas desempleadas empadronadas en cualquier municipio de la provincia excepto Málaga capital y Vélez-Málaga, que cuentan con proyectos propios.

Tendrán prioridad quienes residan en municipios de menos de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas extranjeras y otras personas en riesgo de exclusión.

Además, los participantes que perciban rentas o ingresos inferiores al 75 % del Iprem mensual recibirán una beca de 13,45 euros por día de asistencia, siempre que asistan al 75% de las clases.

Márquez ha recordado que el proyecto EnRuta cuenta con un presupuesto de siete millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de un millón, y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del programa Efeso.

Entre la treintena de entidades que participan como socias hay ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED. Además, trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, Recursos Europeos y Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación.

El proyecto se presentó en octubre del año pasado con un programa de 122 itinerarios formativos en 93 municipios de la provincia, todos ellos centrados en sectores clave de la economía provincial: la hostelería y el turismo sostenible, la agricultura y la industria agroalimentaria, el comercio y la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización, la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad, el medio ambiente y la gestión de residuos, y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Así, esta sexta convocatoria incluye cursos de agricultura ecológica en Guaro; de auxiliar de electricidad en Cuevas Bajas; de actividades auxiliares de agricultura en Villanueva del Rosario; de atención en sala de restaurante y bar en Alameda; de gestión y dinamización de actividades de turismo activo en Ardales; y de instalación de placas solares en Cártama.

También de mantenimiento en Algarrobo y Teba; de atención al cliente en turismo y hostelería y de operaciones básicas de pisos en alojamiento en Ronda; y de auxiliar administrativo con contabilidad, auxiliar de almacén y gestión logística en Marbella, donde está previsto que en futuras convocatorias también se impartan cursos de atención en sala de restaurante y bar y de operaciones básicas de pisos en alojamiento.

Cada curso cuenta con quince plazas, y los itinerarios, de entre 200 y 300 horas, incluyen formación específica con obtención de certificados de profesionalidad, formación complementaria en materias como habilidades sociales, desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de búsqueda de empleo, y prácticas profesionales no laborales.

"EnRuta es mucho más que formación. Es acompañamiento, orientación y apoyo personalizado para que cada persona pueda construir su camino hacia el empleo, con la mirada puesta en la inclusión y la mejora de la calidad de vida", ha concluido la diputada.