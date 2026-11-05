Arranca este viernes el Concurso de Lomo en Manteca 'Saborea Los Montes', que se prolongará al 22 de noviembre

Cartel del Concurso de Lomo en Manteca 'Saborea Los Montes' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, junto al presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manuel Tornay, la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, y el representante de Mahou-San Miguel, Pablo Gutiérrez, ha asistido a la presentación del III Concurso de Lomo en Manteca 'Saborea Los Montes', que organiza esta entidad con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y el Grupo Mahou-San Miguel.

En esta tercera edición, que arranca este viernes, día 6 de noviembre y se prolongará hasta el próximo domingo 22 de noviembre, participarán un total de 16 restaurantes.

En concreto, se trata de La Minilla, Casa Vázquez, Los Montes, Bar Ternero, Venta El Túnel, Juana Paloma, Trepaolla, Venta El Boticario, Restaurante Balcón de los Montes, Roper, El Corte, Venta Las Brasas, Venta Galwey, Las Casillas, Las Pitas Tradicional y Malahe.

Este certamen se enmarca en las acciones que se están llevando a cabo en la ciudad con motivo de su designación como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027.