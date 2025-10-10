Arrancan trabajos de demolición en el barrio malagueño de Lagunillas para levantar 109 viviendas de alquiler asequible

Arrancan los trabajos de demolición en Lagunillas para levantar 109 viviendas de alquiler adsequible - LAGOOM LIVING

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y del distrito Centro, Francisco Pomares y Francisco Cantos, y al CEO de Lagoom Living, Javier Braza, ha participado en el acto de presentación de la promoción 'Lagoom Living Lagunillas'.

Este viernes se han iniciado los trabajos de demolición en el barrio de Lagunillas de la capital, donde se va a levantar un nuevo conjunto residencial de 109 viviendas destinadas a alquiler asequible.

El proyecto Lagunillas se compone de siete edificios de entre dos y tres alturas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, 104 plazas de garaje y una superficie construida de 8.726 metros cuadrados --8.262 residenciales y 463 destinados a usos comerciales--.

El diseño integra zonas verdes, áreas de juego infantil, espacios de 'coworking' y locales de proximidad, fomentando la convivencia y la actividad social. Además, contará con la certificación sostenible Breeam, aval de la estrategia de Lagoom Living en materia de eficiencia energética, confort y respeto por el entorno urbano.

REGENERACIÓN URBANA

"El desarrollo de Lagunillas no solo supone una mejora física del barrio, sino una transformación integral basada en la recuperación de espacios degradados, la creación de vivienda asequible y la reactivación económica y social del entorno", han señalado.

Al respecto, el CEO de Lagoom Living, Javier Braza, ha dicho que "este proyecto simboliza la verdadera regeneración urbana: recuperar el valor del centro histórico desde una perspectiva sostenible y humana".

Ha añadido que "Málaga es una ciudad con alma y nuestra vocación es contribuir a que siga siéndolo, facilitando el acceso a una vivienda asequible en pleno corazón de la ciudad y preservando al mismo tiempo su identidad y su paisaje urbano".

El proyecto de Lagoom Living contribuye a recuperar solares abandonados y edificios en ruina, integrar nuevas zonas de urbanización y mejorar la calidad de vida de los vecinos, en línea con los criterios de protección del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del Centro Histórico de la ciudad.

Construir en el centro histórico de Málaga, ha añadido Braza, "implica afrontar numerosos retos técnicos y administrativos, desde las exigencias de conservación patrimonial hasta las limitaciones de altura, materiales y estética urbana". "A ello se suman procedimientos burocráticos complejos y costes adicionales derivados de la integración arquitectónica y de la recuperación del entorno", ha agregado.

Tras los trabajos de demolición se iniciarán las obras de edificación, cuya finalización está prevista en diciembre de 2027. Dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa, Lagoom Living mantiene una estrecha colaboración con el Banco de Alimentos de Lagunillas, reforzando su apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el distrito Centro.

Esta iniciativa refleja su forma de entender la regeneración urbana como una oportunidad para mejorar la vida de las personas y promover un desarrollo urbano más equilibrado y humano.