Arrimadas subraya que Cs ha sido "llave" para "un cambio de era, de un régimen que no dejaba despegar a Andalucía"

Actualizado 26/01/2020 14:49:11 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado este domingo que hace un año los andaluces "no solo tuvimos un cambio de gobierno, tuvimos un cambio de era". "Cs es un partido de gobierno", ha apostillado, valorando que la formación naranja "ya no es un partido que dice lo que hará cuando gobierne, es un partido que explica lo que hace cuando gobierna y no es solo para Andalucía".

Tras incidir en que Cs "es un partido de gobierno y útil", ha señalado que otros en la región "se habían presentado muchas veces para intentar sacar al PSOE, muchas, y nunca habían conseguido un cambio en Andalucía". "Cs ha sido la llave para que haya un cambio de etapa, de era, de un régimen que no dejaba despegar a Andalucía a un cambio de políticas liberales sensatas y naranjas".

Arrimadas, que ha participado en el municipio malagueño de Antequera en el encuentro 'Compromiso de cambio', en primer lugar, ha tenido palabras para los afectados por el temporal, mostrando "solidaridad" con ellos y "apoyo y agradecimiento" a todas las personas que continúan trabajando para que vuelva la normalidad.

Durante su intervención, ha destacado que Andalucía "ha sido una de las mayores cunas de los éxitos" de Ciudadanos, destacando "el cambio de era" que se produjo hace un año: "Aquellos que se pensaban que Andalucía era suya, hace hoy un año que vieron como otra manera de gestionar los recursos públicos y las políticas en la región era posible", ha dicho, asegurando, además, que "los que se pensaban que nadie les iba a sacar de la Junta porque era suya, hoy están rabiando en la oposición, por que en solo en un año se están demostrando muchas de las cosas que muchos andaluces creíamos".

Así, ha aludido a que "no teníamos la plaga bíblica de los datos de paro o fracaso escolar; de abrir el periódico por la mañana y ver que las noticias más virales de Andalucía eran relacionadas con los casos de corrupción o el enchufismo", ha añadido, subrayando que "estamos trabajando para que ningún andaluz lo vuelva a sufrir como lo hemos sufrido nosotros 37 años de gobierno del PSOE".

"Qué bien y necesario sienta un cambio en Andalucía", ha valorado, asegurando "lo necesario que era cambiar, no solo de gobierno, también de era y de políticas, quitarnos la losa del PSOE, de ese gobierno que no trabaja por los andaluces, trabajaba por una maquinaría interna de partido", ha dicho.

Ha recordado, además, que cada vez que salía un mal resultado de Andalucía "la culpa siempre era de los demás", añadiendo que le recuerda "mucho" al nacionalismo en Cataluña. "Aquí cuando denunciábamos los casos de corrupción, el enchufismo o que muchas políticas se quedaban en un cajón y que se devolvía dinero a Europa o al Gobierno central porque no se gastaba no estábamos haciendo otras cosa que defender a los andaluces de malas políticas del PSOE".

En este punto, ha detallado "todo lo que hemos hecho en un año" y "las políticas modernas y sensatas que hoy se están aplicando en Andalucía". "Queda mucho por hacer", ha reconocido, al tiempo que ha explicado que "es un proyecto a largo plazo porque revertir 37 años de PSOE no se hace en un cuarto de hora ni se hace solamente en un ejercicio presupuestario".

Eso sí, ha dicho que "este éxito" es "de todos vosotros --dirigiéndose a los asistentes--, porque las cosas que parecen imposibles empiezan muy poquito a poco".

Ha agregado también que a nivel nacional hay un Gobierno que se caracteriza por "mentir, decir una cosa y hacer la contraria" y "hoy estamos aquí para demostrar que lo que dijimos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo".

"CAMBIO POSITIVO"

En este sentido, ha recordado "el cambio positivo en Andalucía" y "los datos lo demuestran"; también ha recordado que "no veníamos a servirnos de la Junta si no a servir a los andaluces y mientras el PSOE daba escándalos por los ERE y enchufismo, nosotros en los primeros días de gobierno hemos podido explicar que hemos cerrado 100 chiringuitos en Andalucía".

"Queríamos que cuando se hablara de Andalucía a la gente se le viniera a la cabeza la palabra creación de empleo, autónomos, emprendimiento, innovación y calidad educativa", ha agregado, preguntándose "por qué no podemos soñar con que se consolide en un futuro que cuando alguien piense en Andalucía no piense en los típicos tópicos que nos ha traído el PSOE, sino en estas cosas", añadiendo que "eso lo vamos a conseguir todos los andaluces".

Entre los "cambios" ha recordado la lucha contra la corrupción: "Quiero que cada vez que se hable de Andalucía a todo el mundo se le venga a la mente esas medidas que son innovadoras en Andalucía pero también en el resto de España"; también ha incidido en la regeneración y en las medidas en economía y empleo.

"El problema no es que no haya talento, es que durante muchos años no ha habido oportunidades", ha advertido, asegurando que "Andalucía tiene que ser la comunidad de los autónomos, de los emprendedores, de los que quieren invertir, de los trabajadores; esa es la Andalucía que tanto tiempo hemos soñado".

Sobre educación, ha recordado sería uno de los pilares de la actuación de gobierno: "dicho y hecho". "Queremos que todos los niños de Andalucía tengan las mismas oportunidades que los de otras comunidades", ha remarcado, asegurando que "mientas otros se pelean por las reformas y contrarreformas ideológicas a las que nos tienen acostumbrados PP y PSOE, nosotros estamos aquí hablando de calidad educativa, de no dejar ningún niño atrás...".

IGUALDAD

Por otro lado, ha criticado que el PSOE "se pensaba que la igualdad y las políticas sociales eran suyas" y "lo que hemos prometido en campaña lo hemos conseguido: vamos a tener más recursos para políticas sociales y unas políticas sociales mejor gestionadas".

"Mientras otros escondían a los andaluces las listas de espera y a los dependientes en un cajón, nosotros hemos abierto lo cajones y les hemos dado la dignidad de aparecer como personas que tienen derechos a exigirle a la Junta", afirmando, señalando que "eso no lo ha hecho el PSOE en 40 años y lo vamos a hacer nosotros".

"A otros se les llena la boca de hablar de lucha contra la violencia machista y tenían la mayor parte del presupuesto sin ejecutar", ha criticado, valorando que Cs "cumple".