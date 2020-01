Juan Marín asegura que "hoy quien marca el ritmo del Gobierno de Andalucía es Ciudadanos"

Publicado 26/01/2020 15:28:51 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en Andalucía y vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, ha asegurado este domingo que "hoy quien marca el ritmo del Gobierno de Andalucía es Ciudadanos", destacando la gestión en el Ejecutivo andaluz y valorando que es "un partido útil, que cumple con lo que dice sin movernos un milímetro de nuestros principios y valores".

"Hemos venido para cambiar las cosas", ha reivindicado, afirmado que "España tiene un problema pero el problema no son los españoles, no es el talento, no es la falta de oportunidades, el problema es que tenemos a Pedro Sánchez al frente de un gobierno o desgobierno, hoy con 21 ministerios, con no sé cuántos favores que pagar y que al final está haciendo justamente lo contrario a lo que este país necesita".

Así, ha dicho que Cs está "porque éste es un proyecto único para todos los españoles, que cree en la igualdad de derechos y oportunidades y no estamos dispuestos a que nos pisoteen". "El problema que hay hoy entre España y Andalucía no es un problema de que en la región gobierne el PP y Cs, es un problema de confrontación de modelos", ha dicho.

"Hoy Sánchez es el presidente de la desigualdad", ha advertido, por lo que "somos más necesarios que nunca, tenemos que estar más fuertes que nunca". "Es verdad que ha habido tempestades, pero somos navegantes intrépidos, que no le tenemos miedo a nada", ha defendido.

En este punto, ha dicho que "los cambios no vienen solos, hay que trabajarlos". A juicio de Marín, "en Andalucía no hemos inventado la pólvora, lo único que hemos demostrado es que trabajando al final se consiguen las cosas". Por ello, ha reivindicado que desde Andalucía se ayude "a que España sea un gran país".

Marín ha participado en Antequera (Málaga) en el encuentro 'Compromiso de cambio', junto con la presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas; la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda; el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

"El cambio era posible", ha recordado Marín sobre el lema de 2015, añadiendo que "los andaluces nos escucharon y cuando nadie quería contar con nosotros porque éramos molestos, nos colamos en el Parlamento con nueve escaños", ha dicho, señalado que "los andaluces nos dieron la oportunidad de hacer las reformas que esperaban".

Además, ha agregado que el 2 de diciembre hubo un cambio porque Cs pasó de nueve a 21 escaños, añadiendo que "el PP había estado con 50 escaños y no fue capaz de llegar a acuerdos con nadie". "Nosotros tenemos esa habilidad, esa fortaleza de que somos capaces de sentarnos y hablar de lo importante; sobre todo de mirar lo que nos une y que puede mejorar la vida de la gente".

"Llegó Cs a la política y hoy, afortunadamente, las cosas están cambiando", ha subrayado, añadiendo que para los ciudadanos la formación naranja es "un partido útil, capaz de comprometerse y cumplir lo que dice". "La palabra tiene un valor, no hace falta firmar un papel, siempre cumplimos lo que decimos, no nos movemos ni un milímetro de nuestro principios y valores", ha sostenido. Frente a ello, ha dicho que el PSOE "no cumple sus promesas, nunca cumplen".

Por último, en su intervención, tras tener palabras para los afectados por el temporal, Marín ha enviado apoyo a las familias y marineros que todavía están desaparecidos.

Por otro lado, se ha dirigido a Arrimadas y ha reconocido que "llega un momento complicado" pero ha incidido en que ella "encarna perfectamente el proyecto que todos nosotros, desde Cs, queremos para nuestro país".

CONSEJEROS

Por otro lado, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha valorado la gestión en el Gobierno andaluz y, en relación con la economía andaluza, ha dicho "necesitamos más empresas y empresarios, dinámicos, activos, emprendedores", lo que, ha incidido, "transformará a la economía andaluza".

Por su parte, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que el crecimiento en empleo, destacando también las afiliaciones y la tasa de ocupación. Así, ha explicado que lo que se ha hecho es "apostar por quien crea empleo, los empresarios y los autónomos". También ha subrayado "nuestra gran apuesta por los autónomos".

Por otro lado, la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha valorado el trabajo que se lleva a cabo en la Consejería, mientras el consejero de Deporte y Educación ha incidido en que "la educación es la llave de una sociedad". En este punto, tras recordar la tasa de abandono escolar, ha precisado que ese abandono "es la cantera del paro" y ha dejado claro que "no queremos dejar a ningún niño atrás".